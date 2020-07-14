В Приангарье мужчина послал на ЕГЭ вместо себя родственника

КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Мужчина в Иркутской области вместо себя отправил на ЕГЭ по математике своего родственника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В городе Усть-Илимске полиция пресекла попытку сдачи единого государственного экзамена подставным лицом. Предварительно установлено, что 32-летнему мужчине, много лет назад окончившему школу, для поступления в высшее учебное заведение потребовалось набрать определенное количество баллов… Он предложил сходить на экзамен по математике внешне похожему на него 28-летнему родственнику", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на первоначальном этапе молодой человек смог ввести в заблуждение членов комиссии, однако в последующем его личность установили, и сам он сознался в подлоге.
Полицейские собрали материалы административного правонарушения в отношении мужчин по статье "Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации".