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В Приангарье мужчина послал на ЕГЭ вместо себя родственника
Мужчина в Иркутской области вместо себя отправил на ЕГЭ по математике своего родственника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:57
единый государственный экзамен (егэ)
иркутская область
усть-илимск
образование - общество
происшествия
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иркутская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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единый государственный экзамен (егэ), иркутская область, усть-илимск, образование - общество, происшествия

В Приангарье мужчина послал на ЕГЭ вместо себя родственника

10:57 14.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сдача ЕГЭ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 июл – РИА Новости. Мужчина в Иркутской области вместо себя отправил на ЕГЭ по математике своего родственника, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"В городе Усть-Илимске полиция пресекла попытку сдачи единого государственного экзамена подставным лицом. Предварительно установлено, что 32-летнему мужчине, много лет назад окончившему школу, для поступления в высшее учебное заведение потребовалось набрать определенное количество баллов… Он предложил сходить на экзамен по математике внешне похожему на него 28-летнему родственнику", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на первоначальном этапе молодой человек смог ввести в заблуждение членов комиссии, однако в последующем его личность установили, и сам он сознался в подлоге.
Полицейские собрали материалы административного правонарушения в отношении мужчин по статье "Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации".
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Иркутская областьУсть-ИлимскОбразование - ОбществоПроисшествия
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