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Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
Американский режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме не изданные ранее кадры со съемок своего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в роли злодея Артура... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:26
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, нью-йорк (город)

Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"

11:26 14.07.2020
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© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме не изданные ранее кадры со съемок своего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в роли злодея Артура Флека.
Так, на одном из снимков актер в образе Джокера танцует на ступеньках в Нью-Йорке перед финальной сценой фильма. В ленте на этот фрагмент наложена песня Гари Глиттера "Rock and roll part 2.". Многие поклонники считают этот момент одним из самых впечатляющих.
На других Тодд Филлипс показывает Хоакина Феникса в образе Артура Флека — несостоявшегося комика. Он смотрит все на ту же лестницу, но уже на следующем кадре пользователи снова видят его в роли Джокера — главной угрозы Готем-Сити.
В российском прокате фильм вышел в октябре прошлого года. В этом году картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила только две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).
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