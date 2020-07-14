Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме не изданные ранее кадры со съемок своего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в роли злодея Артура Флека.

Так, на одном из снимков актер в образе Джокера танцует на ступеньках в Нью-Йорке перед финальной сценой фильма. В ленте на этот фрагмент наложена песня Гари Глиттера "Rock and roll part 2.". Многие поклонники считают этот момент одним из самых впечатляющих.

На других Тодд Филлипс показывает Хоакина Феникса в образе Артура Флека — несостоявшегося комика. Он смотрит все на ту же лестницу, но уже на следующем кадре пользователи снова видят его в роли Джокера — главной угрозы Готем-Сити.