https://ria.ru/20200714/1574317468.html
Тодд Филлипс опубликовал не изданные ранее кадры со съемок "Джокера"
Американский режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме не изданные ранее кадры со съемок своего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в роли злодея Артура... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:26
2020-07-14T11:26
культура
кино и сериалы
новости культуры
хоакин феникс
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155985/22/1559852272_0:0:1117:628_1400x0_80_0_0_ceda592da4070f05f57c5a4cb65117a0.jpg
https://ria.ru/20200708/1574041737.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155985/22/1559852272_0:0:1117:628_1400x0_80_0_0_ceda592da4070f05f57c5a4cb65117a0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155985/22/1559852272_59:0:896:628_1400x0_80_0_0_17630b3bb6758a3720cc3170f81c3012.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155985/22/1559852272_164:0:792:628_1400x0_80_0_0_5bb0e13d0ba888adc485e685cda00f9a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, хоакин феникс, нью-йорк (город)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американский режиссер Тодд Филлипс опубликовал в инстаграме не изданные ранее кадры со съемок своего фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в роли злодея Артура Флека.
Так, на одном из снимков актер в образе Джокера танцует на ступеньках в Нью-Йорке перед финальной сценой фильма. В ленте на этот фрагмент наложена песня Гари Глиттера "Rock and roll part 2.". Многие поклонники считают этот момент одним из самых впечатляющих.
На других Тодд Филлипс показывает Хоакина Феникса в образе Артура Флека — несостоявшегося комика. Он смотрит все на ту же лестницу, но уже на следующем кадре пользователи снова видят его в роли Джокера — главной угрозы Готем-Сити.
В российском прокате фильм вышел в октябре прошлого года. В этом году картина была номинирована на 12 премий "Оскар", но получила только две: за "Лучшую мужскую роль" (Хоакин Феникс) и "Лучшую музыку к фильму" (Хильдур Гуднадоуттир).