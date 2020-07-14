В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани

"Опубликованный доклад свидетельствует о незаконности действий США. Их же резкая реакция показывает, насколько они из-за этого занервничали", - заявил министр, комментарий которого распространила гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

Ранее независимый спецдокладчик СПЧ ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что США использовали самозащиту как предлог для устранения Касема Сулеймани, существует риск того, что другие государства возьмут эту тактику на вооружение. Она подчеркнула, что государства должны теперь также четко определить, что такое самозащита и насколько эту стратегию можно использовать для устранения неугодных.