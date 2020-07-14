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В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани
Доклад ООН по убийству высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани заставил США нервничать, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:55
гибель иранского генерала касема сулеймани
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гибель иранского генерала касема сулеймани, мохаммад джавад зариф, оон, иран, сша, в мире

В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани

10:55 14.07.2020
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© AP Photo / Vahid SalemiМальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
© AP Photo / Vahid Salemi
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 июл – РИА Новости. Доклад ООН по убийству высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани заставил США нервничать, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Опубликованный доклад свидетельствует о незаконности действий США. Их же резкая реакция показывает, насколько они из-за этого занервничали", - заявил министр, комментарий которого распространила гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.
Ранее независимый спецдокладчик СПЧ ООН по вопросам внесудебных казней Аньес Калламар заявила, что США использовали самозащиту как предлог для устранения Касема Сулеймани, существует риск того, что другие государства возьмут эту тактику на вооружение. Она подчеркнула, что государства должны теперь также четко определить, что такое самозащита и насколько эту стратегию можно использовать для устранения неугодных.
Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, отверг критику ООН, назвав выводы спецдокладчика фиктивными.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиМохаммад Джавад ЗарифООНИранСШАВ мире
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