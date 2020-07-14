https://ria.ru/20200714/1574317245.html
Ученый рассказал, как "волны жары" влияют на показатели смертности
Количество дополнительных смертей из-за температурных аномалий во время "волны жары" составляет 1-3% на каждый градус аномалии, сообщил РИА Новости старший... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:52
2020-07-14T10:52
россия
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Количество дополнительных смертей из-за температурных аномалий во время "волны жары" составляет 1-3% на каждый градус аномалии, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов
.
В 2010 году 14 июля в центре Европейской России установился блокирующий антициклон, который стал причиной многодневной жары и отсутствия осадков. Ситуацию усугубляли природные пожары, дым от которых накрыл, в том числе, Москву
. По подсчетам российских ученых, сорокадневная "волна тепла" 2010 года стала причиной более 50 тысяч дополнительных смертей.
"Полученные оценки показывают, что превышение климатической нормы на один градус приводит в российских реалиях к повышению смертностью в разных городов от 1% до 3%. Если мы говорим о городах с муссонным климатом, то там этот показатель 2,5-3%", - сказал Константинов.
Ученый напомнил, что "волна жары" 2010 года стала причиной потери около 1% ВВП и 56 тысяч дополнительных смертей.
"Однако "волне жары" 2010 года мы также обязаны установкой кондиционеров в общественных пространствах и больничных палатах. По крайней мере в Москве это произошло", - сказал Константинов.
Он также отметил, что такие меры должны быть приняты и в других городах, где фиксируются "волны жары".