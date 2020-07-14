Ученый рассказал, как "волны жары" влияют на показатели смертности

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Количество дополнительных смертей из-за температурных аномалий во время "волны жары" составляет 1-3% на каждый градус аномалии, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Количество дополнительных смертей из-за температурных аномалий во время "волны жары" составляет 1-3% на каждый градус аномалии, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ имени Ломоносова, кандидат географических наук Павел Константинов

В 2010 году 14 июля в центре Европейской России установился блокирующий антициклон, который стал причиной многодневной жары и отсутствия осадков. Ситуацию усугубляли природные пожары, дым от которых накрыл, в том числе, Москву . По подсчетам российских ученых, сорокадневная "волна тепла" 2010 года стала причиной более 50 тысяч дополнительных смертей.

"Полученные оценки показывают, что превышение климатической нормы на один градус приводит в российских реалиях к повышению смертностью в разных городов от 1% до 3%. Если мы говорим о городах с муссонным климатом, то там этот показатель 2,5-3%", - сказал Константинов.

Ученый напомнил, что "волна жары" 2010 года стала причиной потери около 1% ВВП и 56 тысяч дополнительных смертей.

"Однако "волне жары" 2010 года мы также обязаны установкой кондиционеров в общественных пространствах и больничных палатах. По крайней мере в Москве это произошло", - сказал Константинов.