Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574317196.html
Правительство поддержало проект об мерах для недобросовестных банкиров
Правительство России поддержало законопроект, наделяющий Банк России правом ограничивать выезд из РФ недобросовестных владельцев и топ-менеджеров финансовых... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:52
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
ирина яровая
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574184733_0:50:3132:1812_1400x0_80_0_0_b5d44bba39c5acb9e7dbad15fc11f56b.jpg
https://ria.ru/20181016/1530770578.html
https://ria.ru/20200508/1571129508.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574184733_0:50:3132:1812_1400x0_80_0_0_b5d44bba39c5acb9e7dbad15fc11f56b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574184733_403:0:3132:2047_1400x0_80_0_0_e481211fc572130b45f9266cee20ab75.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574184733_922:0:2969:2047_1400x0_80_0_0_45dfa4b0fa27efc4abbba744784c1d32.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, центральный банк рф (цб рф), ирина яровая, экономика

Правительство поддержало проект об мерах для недобросовестных банкиров

10:52 14.07.2020
178
© РИА Новости / Виталий БелоусовВысотное здание гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Высотное здание гостиницы Украина, Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Высотное здание гостиницы "Украина", Дом Правительства РФ и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, наделяющий Банк России правом ограничивать выезд из РФ недобросовестных владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, причастных к тому, что организация оказалась в сложном положении, сообщила пресс-служба соавтора проекта, вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Согласно проекту, решение ЦБ об ограничении на выезд будет вправе принять на срок не более 180 дней на основании постановления суда в случае введения регулятором в такой организации временной администрации, отзыва у нее лицензии, а также принятия решения о ее санации. При этом решение суда по делу об установлении такого ограничения может быть обжаловано как самим ЦБ, так и лицом, в отношении которого оно установлено.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Архивное фото
16 октября 2018, 14:49
Минфин поддержал идею запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам
"Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на защиту прав и законных интересов граждан на рынке финансовых услуг. Такое решение принято на заседании законопроектной комиссии правительства РФ 13 июля", - говорится в сообщении.
Как отметила Яровая, по информации Банка России, в деятельности отдельных кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций есть злоупотребления, которые не только вводят в заблуждение граждан, но и скрывают сомнительные операции и вывод активов в преддверии возможного банкротства, а также осуществляют манипуляции с вкладами.
"При этом после банкротства таких организаций их бывшие руководители и владельцы, которые могли бы быть привлечены к уголовной или имущественной ответственности, зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами. Процедуры, предусмотренные в рамках действующего законодательства, не позволяют надлежащим образом своевременно пресечь эту возможность", - приводятся слова Яровой в сообщении.
Ранее концепцию законопроекта поддержали Верховный суд РФ, Минфин, Минэкономразвития, Минюст, МВД, Федеральная налоговая служба, Генеральная прокуратура и Банк России.
Здание Тверского суда Москвы
8 мая, 00:59
"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
410000
Обсудить 0
Госдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ирина ЯроваяЭкономика
Рекомендуем
Мужчина в жаркий день в парке
Ученый рассказал, как "волны жары" влияют на показатели смертности
Авианосец HMS Queen Elizabeth
СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
В МИД Ирана рассказали о реакции США на доклад ООН по убийству Сулеймани
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Одессе ужесточили карантин по коронавирусу
Российские рубли
Рубль подорожал к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть
Вид набережной Ярославля
Резидент ТОР: Ярославская область создала комфортные условия для бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Адвокат Ефремова назвал видеозапись разговора актера с полицейским фейком
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель заявил, что готов сделать все возможное для сохранения СВПД
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
На Амурском ГПЗ заявили об урегулировании финансовых разногласий
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка
Панорама города Бухареста
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал ситуацию на рынке авиаперевозок непростой
Истребитель Су-30СМ
В Ереване рассказали о полетах Су-30СМ ВВС Армении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния