Правительство поддержало проект об мерах для недобросовестных банкиров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, наделяющий Банк России правом ограничивать выезд из РФ недобросовестных владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, причастных к тому, что организация оказалась в сложном положении, сообщила пресс-служба соавтора проекта, вице-спикера Ирины Яровой. Правительство России поддержало законопроект, наделяющий Банк России правом ограничивать выезд из РФ недобросовестных владельцев и топ-менеджеров финансовых организаций, причастных к тому, что организация оказалась в сложном положении, сообщила пресс-служба соавтора проекта, вице-спикера Госдумы

Согласно проекту, решение ЦБ об ограничении на выезд будет вправе принять на срок не более 180 дней на основании постановления суда в случае введения регулятором в такой организации временной администрации, отзыва у нее лицензии, а также принятия решения о ее санации. При этом решение суда по делу об установлении такого ограничения может быть обжаловано как самим ЦБ, так и лицом, в отношении которого оно установлено.

"Правительство РФ поддержало законопроект, направленный на защиту прав и законных интересов граждан на рынке финансовых услуг. Такое решение принято на заседании законопроектной комиссии правительства РФ 13 июля", - говорится в сообщении.

Как отметила Яровая, по информации Банка России, в деятельности отдельных кредитных организаций, негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций есть злоупотребления, которые не только вводят в заблуждение граждан, но и скрывают сомнительные операции и вывод активов в преддверии возможного банкротства, а также осуществляют манипуляции с вкладами.

"При этом после банкротства таких организаций их бывшие руководители и владельцы, которые могли бы быть привлечены к уголовной или имущественной ответственности, зачастую успевают покинуть страну, причем, как правило, с предварительно выведенными активами. Процедуры, предусмотренные в рамках действующего законодательства, не позволяют надлежащим образом своевременно пресечь эту возможность", - приводятся слова Яровой в сообщении.