https://ria.ru/20200714/1574317009.html
СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
Военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, сообщает газета Times со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:50
2020-07-14T11:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, китай, безопасность, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Военные Великобритании
планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая
, сообщает газета Times
со ссылкой на источники.
Корабль должен отправиться на место в начале следующего года в составе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца типа 45, два фрегата типа 23, два танкера и вертолеты. Экипаж корабля состоит из почти 700 человек, их может быть больше – 1,6 тысячи человек вместе с командами боевых самолетов и вертолетов.
По информации газеты, на борту авианосца будут две эскадрильи малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35B
Lightning II, в числе которых будут самолеты корпуса морской пехоты США
и британских ВВС.
Авианосец, на который британские власти потратили 3,1 миллиарда фунтов (около 3,9 миллиарда долларов), должен провести военные учения совместно с союзниками, в числе которых США и Япония. По информации источника газеты в сфере обороны, некоторое время корабль будет функционировать как "плавучая ярмарка", на которой можно будет заключать различные сделки.
"Один авианосец будет поддерживать НАТО в Северной Атлантике. Где же можно разместить второй? На основных торговых путях для противодействия возникающей угрозы от Китая. Это будет оперативная группа союзников с британским авианосцем, но коалиция по желанию. Вот, как на это смотрят", - заявил газете источник.
По одному из вариантов плана, британские военные могут пригласить Австралию и Канаду. Они должны будут предоставить сопровождение ударной группе в виде военных кораблей или подлодок. Представитель минобороны Британии заявил газете при этом, что "решение о развертывании Queen Elizabeth еще не принято".
Планы по отправке авианосца в АТР рассматриваются в рамках пересмотра стратегии внешней политики и политики в области обороны и безопасности Британии.