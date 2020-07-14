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СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
Военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, сообщает газета Times со... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:21
великобритания
китай
безопасность
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
великобритания, китай, безопасность, в мире

СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю

10:50 14.07.2020 (обновлено: 11:21 14.07.2020)
2710
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell / Авианосец HMS Queen Elizabeth
Авианосец HMS Queen Elizabeth
CC BY-SA 4.0 / Brian Burnell /
Авианосец HMS Queen Elizabeth. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Военные Великобритании планируют отправить новый авианосец Queen Elizabeth в Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Корабль должен отправиться на место в начале следующего года в составе ударной группы. Его будут сопровождать два эсминца типа 45, два фрегата типа 23, два танкера и вертолеты. Экипаж корабля состоит из почти 700 человек, их может быть больше – 1,6 тысячи человек вместе с командами боевых самолетов и вертолетов.
По информации газеты, на борту авианосца будут две эскадрильи малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II, в числе которых будут самолеты корпуса морской пехоты США и британских ВВС.
Авианосец, на который британские власти потратили 3,1 миллиарда фунтов (около 3,9 миллиарда долларов), должен провести военные учения совместно с союзниками, в числе которых США и Япония. По информации источника газеты в сфере обороны, некоторое время корабль будет функционировать как "плавучая ярмарка", на которой можно будет заключать различные сделки.
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"Один авианосец будет поддерживать НАТО в Северной Атлантике. Где же можно разместить второй? На основных торговых путях для противодействия возникающей угрозы от Китая. Это будет оперативная группа союзников с британским авианосцем, но коалиция по желанию. Вот, как на это смотрят", - заявил газете источник.
По одному из вариантов плана, британские военные могут пригласить Австралию и Канаду. Они должны будут предоставить сопровождение ударной группе в виде военных кораблей или подлодок. Представитель минобороны Британии заявил газете при этом, что "решение о развертывании Queen Elizabeth еще не принято".
Планы по отправке авианосца в АТР рассматриваются в рамках пересмотра стратегии внешней политики и политики в области обороны и безопасности Британии.
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