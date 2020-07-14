https://ria.ru/20200714/1574316884.html
Адвокат Ефремова назвал видеозапись разговора актера с полицейским фейком
Михаил Ефремов никому не предлагал взяток после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, видео, на основании которого можно сделать такой вывод, является фейком,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:49
2020-07-14T11:51
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574268951.html
https://ria.ru/20200711/1574224138.html
Егор Панкратов
Циничный хам этот адвокат.
59
Сергей К
Эдак он фейком и самого актёра назовёт. И записи с камер. И пострадавших. Не сложно же сделать в мастерской разбитую машину. Сомневаюсь в профпригодности такого "адвоката". Да и кому нужны фейки в таком деле. Пьянь убила человека.
53
33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости
. Михаил Ефремов
никому не предлагал взяток после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, видео, на основании которого можно сделать такой вывод, является фейком, заявил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев
.
Ранее в интернете появился ролик, на котором сотрудник ГИБДД заполняет протокол, а за кадром, предположительно, Ефремов говорит: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги".
"Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили (дело. — Прим. ред.). Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж", — сказал юрист.
Ранее Пашаев, комментируя видео о взятке, назвал всю ситуацию хайпом и заявил, что его подзащитный в тот момент ничего не соображал.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы
, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видео и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский
сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Расследование дела уже завершено.