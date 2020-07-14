Адвокат Ефремова назвал видеозапись разговора актера с полицейским фейком

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Михаил Ефремов никому не предлагал взяток после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров, видео, на основании которого можно сделать такой вывод, является фейком, заявил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев

Ранее в интернете появился ролик, на котором сотрудник ГИБДД заполняет протокол, а за кадром, предположительно, Ефремов говорит: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги".

"Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили (дело. — Прим. ред.). Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж", — сказал юрист.

Ранее Пашаев, комментируя видео о взятке, назвал всю ситуацию хайпом и заявил, что его подзащитный в тот момент ничего не соображал.

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова пересек двойную сплошную в центре Москвы , выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Как показала экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видео и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.

Впоследствии Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".