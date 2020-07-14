SberCloud и СберЗдоровье запустили пилотный сервис ИИ-диагностики легких

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис СберЗдоровье и облачная платформа SberCloud (СберКлауд), входящие в группу . Онлайн-сервис СберЗдоровье и облачная платформа SberCloud (СберКлауд), входящие в группу Сбербанк , запустили совместный пилотный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких, сообщает пресс-служба SberCloud.

Проект пройдет в течение месяца, первая волна измерений рассчитана на тысячу пользователей.

"С помощью нового проекта любой человек может загрузить на сайт свой снимок КТ и получить его расшифровку в течение 5-10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка и работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" компании SberCloud", - говорится в сообщении.

По данным SberCloud, на сегодняшний день система умеет определять пораженные участки легких, рассчитывать их общий и процентный объем. Размеченные DICOM (ДАЙКОМ)-серии файлов можно скачать и посмотреть в любой соответствующей программе.

“Этот высокотехнологичный сервис целиком создан в экосистеме Сбербанка - от стадии концепции и разработки до предложения его в виде сервиса конечным пользователям. Мы горды тем, что огромный потенциал суперкомпьютера "Кристофари" и наша облачная платформа AI Cloud (ЭйАйКлауд) используются в социально-значимом медицинском проекте”, - привели в пресс-службе комментарий, генеральный директор SberCloud Евгения Колбина.

Как подчеркнули в пресс-службе, полученные в результате участия в проекте измерения носят исключительно ознакомительный характер и не могут приниматься в качестве медицинского заключения, либо расцениваться как результат медицинских услуг. Проект не предназначен для оказания медицинской помощи и не может быть использован для постановки диагноза.