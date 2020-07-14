Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574316709.html
SberCloud и СберЗдоровье запустили пилотный сервис ИИ-диагностики легких
Онлайн-сервис СберЗдоровье и облачная платформа SberCloud (СберКлауд), входящие в группу Сбербанк, запустили совместный пилотный проект по распознаванию снимков РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:47
здоровье - общество
сбербанк россии
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:101:3067:1826_1400x0_80_0_0_e4445ba2114e69e3bcc09ae8a6094fd9.jpg
https://ria.ru/20200710/1574174024.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_0:101:3067:1826_1400x0_80_0_0_e4445ba2114e69e3bcc09ae8a6094fd9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_204:0:2933:2047_1400x0_80_0_0_009aa935f3d6e33535ea072099d728ee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574316327_356:0:2403:2047_1400x0_80_0_0_d97e83e7bc41c2dac5d3492ace43f6ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud и СберЗдоровье запустили пилотный сервис ИИ-диагностики легких

10:47 14.07.2020
473
© Depositphotos / Elnur AmikishiyevВрач изучает томограмму легких
Врач изучает томограмму легких
© Depositphotos / Elnur Amikishiyev
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Онлайн-сервис СберЗдоровье и облачная платформа SberCloud (СберКлауд), входящие в группу Сбербанк, запустили совместный пилотный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких, сообщает пресс-служба SberCloud.
Проект пройдет в течение месяца, первая волна измерений рассчитана на тысячу пользователей.
"С помощью нового проекта любой человек может загрузить на сайт свой снимок КТ и получить его расшифровку в течение 5-10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка и работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера "Кристофари" компании SberCloud", - говорится в сообщении.
По данным SberCloud, на сегодняшний день система умеет определять пораженные участки легких, рассчитывать их общий и процентный объем. Размеченные DICOM (ДАЙКОМ)-серии файлов можно скачать и посмотреть в любой соответствующей программе.
Стенд компании Сбербанка SberCloud
10 июля, 15:10
SberCloud получил аттестат соответствия требованиям безопасности ГИС
“Этот высокотехнологичный сервис целиком создан в экосистеме Сбербанка - от стадии концепции и разработки до предложения его в виде сервиса конечным пользователям. Мы горды тем, что огромный потенциал суперкомпьютера "Кристофари" и наша облачная платформа AI Cloud (ЭйАйКлауд) используются в социально-значимом медицинском проекте”, - привели в пресс-службе комментарий, генеральный директор SberCloud Евгения Колбина.
Как подчеркнули в пресс-службе, полученные в результате участия в проекте измерения носят исключительно ознакомительный характер и не могут приниматься в качестве медицинского заключения, либо расцениваться как результат медицинских услуг. Проект не предназначен для оказания медицинской помощи и не может быть использован для постановки диагноза.
Пользователям сервиса, которыми могут стать лица старше 18 лет, рекомендуется обращаться за рекомендациями по интерпретации результатов измерений к рентгенологу, а при наличии его заключения - к пульмонологу или терапевту.
010000
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоСбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
Рекомендуем
Собеседование при приеме на работу
Работодатели рассказали, что ценят в молодых сотрудниках
Культура фибробластов человека, обработанная синтезированным соединением
Ученые придумали, как подсветить места скопления кальция в организме
Растение
Новое экологически безопасное и эффективное удобрение создали в России
Машина скорой помощи
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи
Предупреждение о вредоносном ПО на экране смартфона
Эксперты дали советы компаниям по защите от кибератак через смартфоны
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Мальчик в наушниках
Роскачество рекомендовало ограничить доступ детей к нецензурным песням
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Депутата Заксобрания Омской области отправили под домашний арест
Авианосец HMS Queen Elizabeth
СМИ: Британия планирует отправить авианосец для противостояния Китаю
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возбудил дело из-за отсутствия воды в поселках в Астраханской области
Сотрудники полиции в Греции
Мечеть в Греции забросали камнями
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Полицейский
Автомобиль в Ростове насмерть сбил женщину, которая легла на дорогу
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла пакет законов о "народном" бюджетировании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Киргизии за сутки выявили 439 случаев коронавируса
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
Лента новостейМолния