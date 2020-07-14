В Тамбовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото

Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу

ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией Тамбовской области , сообщила администрация региона.

"Из заболевших: 15 мужчин, 23 женщины, двое детей (девочка 9 месяцев, мальчик 4 года). Возраст взрослых от 27 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5320, из них 1888 без клинических проявлений.

Выздоровел в области 4021 человек, в том числе 1890 выписаны из стационара, 2131 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 пациентов.

На госпитализации в настоящий момент находится 341 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек.

На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2406 человек, из них подтверждённых случаев коронавируса - 930.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.