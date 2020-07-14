https://ria.ru/20200714/1574316635.html
В Тамбовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:46
2020-07-14T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тамбовская область
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости.
Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией
в Тамбовской области
, сообщила администрация региона.
"Из заболевших: 15 мужчин, 23 женщины, двое детей (девочка 9 месяцев, мальчик 4 года). Возраст взрослых от 27 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5320, из них 1888 без клинических проявлений.
Выздоровел в области 4021 человек, в том числе 1890 выписаны из стационара, 2131 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 пациентов.
На госпитализации в настоящий момент находится 341 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2406 человек, из них подтверждённых случаев коронавируса - 930.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.