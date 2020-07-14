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Распространение нового коронавируса
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В Тамбовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом
Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:46
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

10:46 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Девочка в возрасте 9 месяцев и мальчик 4 лет оказались среди 40 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
"Из заболевших: 15 мужчин, 23 женщины, двое детей (девочка 9 месяцев, мальчик 4 года). Возраст взрослых от 27 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 40 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 5320, из них 1888 без клинических проявлений.
Выздоровел в области 4021 человек, в том числе 1890 выписаны из стационара, 2131 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 28 пациентов.
На госпитализации в настоящий момент находится 341 человек, из них диагноз "пневмония" у 225 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2406 человек, из них подтверждённых случаев коронавируса - 930.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более одного миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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