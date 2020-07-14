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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Рубль подорожал к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть
Рубль слегка повышается к доллару и евро в начале торговой сессии вторника, несмотря на вялотекущее снижение нефтяных котировок. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:45
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Рубль подорожал к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть

10:45 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Рубль слегка повышается к доллару и евро в начале торговой сессии вторника, несмотря на вялотекущее снижение нефтяных котировок.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 3 копейки, до 70,94 рубля, курс евро - на 7 копеек, до 80,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
Нефтяная качалка
10 июля, 15:17Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему нефть по $150 за баррель – "абсурдный прогноз"Аналитики предрекли рост цен на нефть до 150 долларов за баррель к 2025 году. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал радио Sputnik, стоит ли доверять таким прогнозам.
Стоимость нефти утром теряет 1,2%, до 42,12 доллара за баррель по марке Brent.
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