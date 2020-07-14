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Рубль подорожал к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть
Рубль слегка повышается к доллару и евро в начале торговой сессии вторника, несмотря на вялотекущее снижение нефтяных котировок. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:45
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