https://ria.ru/20200714/1574316490.html
Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлоту" госгарантий по кредитам на 70 миллиардов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:44
2020-07-14T10:47
виталий савельев
михаил мишустин
аэрофлот
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий савельев, михаил мишустин, аэрофлот, экономика