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Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей
Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлоту" госгарантий по кредитам на 70 миллиардов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:47
виталий савельев
михаил мишустин
аэрофлот
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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виталий савельев, михаил мишустин, аэрофлот, экономика

Правительство выделило "Аэрофлоту" госгарантии на 70 миллиардов рублей

10:44 14.07.2020 (обновлено: 10:47 14.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлоту" госгарантий по кредитам на 70 миллиардов рублей, об этом он сообщил на встрече с главой перевозчика Виталием Савельевым.
"Мной подписано распоряжение о выделении компании государственных гарантий на кредиты в сумме 70 миллиардов рублей", - заявил Мишустин.
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
6 июля, 14:12Туризм
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Виталий СавельевМихаил МишустинАэрофлотЭкономика
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