Во вторник в Москву из Гоа вернутся 207 россиян

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото

Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 200 россиян вернутся в Россию из Гоа во вторник, сообщило генеральное консульство РФ в Мумбаи.

"14 июля с.г. состоялся вывозной рейс №SDM6626 по маршруту Гоа - Москва . На борт самолёта АК "Россия" поднялись 207 пассажиров, в том числе четверо младенцев", - сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.

Как отметили в российской дипмиссии, благодаря усилиям дипломатов генконсульства в полётные списки на безвозмездной основе удалось включить 34 российских гражданина, нуждающихся в незамедлительном возвращении по причинам гуманитарного характера.

В генконсульстве РФ отметили, что с конца марта из Гоа на 14 рейсах в различные регионы России вылетели более 3350 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.