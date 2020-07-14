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Во вторник в Москву из Гоа вернутся 207 россиян
Более 200 россиян вернутся в Россию из Гоа во вторник, сообщило генеральное консульство РФ в Мумбаи. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Во вторник в Москву из Гоа вернутся 207 россиян

10:40 14.07.2020 (обновлено: 10:57 14.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 200 россиян вернутся в Россию из Гоа во вторник, сообщило генеральное консульство РФ в Мумбаи.
"14 июля с.г. состоялся вывозной рейс №SDM6626 по маршруту Гоа - Москва. На борт самолёта АК "Россия" поднялись 207 пассажиров, в том числе четверо младенцев", - сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook.
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Как отметили в российской дипмиссии, благодаря усилиям дипломатов генконсульства в полётные списки на безвозмездной основе удалось включить 34 российских гражданина, нуждающихся в незамедлительном возвращении по причинам гуманитарного характера.
В генконсульстве РФ отметили, что с конца марта из Гоа на 14 рейсах в различные регионы России вылетели более 3350 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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