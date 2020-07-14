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Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Посол Кипра в Румынии Филиппос Критиотис найден мертвым в своей резиденции в Бухаресте, полиция завела дело по факту подозрительной смерти. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:38
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мид кипра, кипр, румыния, бухарест, в мире

Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте

10:38 14.07.2020
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© РИА Новости / Виталий СавельевПанорама города Бухареста
Панорама города Бухареста
© РИА Новости / Виталий Савельев
Панорама города Бухареста. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Посол Кипра в Румынии Филиппос Критиотис найден мертвым в своей резиденции в Бухаресте, полиция завела дело по факту подозрительной смерти.
"Посол Кипра в Бухаресте был найден мертвым в своей резиденции в центре города. Полиция завела дело по факту "подозрительной смерти", в рамках которого расследует обстоятельства смерти дипломата", - сообщает агентство Mediafax со ссылкой на полицию.
Уточняется, что дипломат умер в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, он страдал от проблем с сердцем, однако точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.
"Пустоту, оставшуюся после потери посла в Бухаресте Филиппоса Критиотиса, который внезапно умер, сложно заполнить. Самые искренние пожелания направляем его семье от нас всех - его большой семьи", - сказано в сообщении МИД Кипра, опубликованном на странице министерства в Facebook.
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МИД КипраКипрРумынияБухарестВ мире
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