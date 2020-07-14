Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте

КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Посол Кипра в Румынии Филиппос Критиотис найден мертвым в своей резиденции в Бухаресте, полиция завела дело по факту подозрительной смерти.

Уточняется, что дипломат умер в ночь с субботы на воскресенье. По предварительным данным, он страдал от проблем с сердцем, однако точная причина смерти будет установлена после проведения вскрытия.