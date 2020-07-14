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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574315873.html
В России за сутки выписали 8804 пациента, переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 8804 человека после лечения COVID-19, за все время — 512 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:36
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), нижегородская область, общество

В России за сутки выписали 8804 пациента, переболевших COVID-19

10:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в госпитале. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8804 человека после лечения COVID-19, за все время — 512 825, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8804 человека... За весь период выписано по выздоровлению по России – 512 825", - говорится в сообщении.
Медик выходит из машины скорой помощи
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В частности, 1012 пациентов за сутки выписаны в Москве, 378 - в Подмосковье, 368 - в Нижегородской области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Нижегородская областьОбщество
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