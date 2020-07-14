https://ria.ru/20200714/1574315840.html
В Москве зафиксировали 613 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 613, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:35
2020-07-14T10:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва