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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574315840.html
В Москве зафиксировали 613 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 613, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714755_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_9ae0d4b7d28e79bb20dc53ab287e8abe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве зафиксировали 613 новых случаев заражения коронавирусом

10:35 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 613, Санкт-Петербурге — 281, Ханты-Мансийском автономном округе — 268, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 613, 2. Санкт-Петербург - 281, 3. Ханты-Мансийский АО - 268", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - пять, Ненецком автономном округе и Севастополе - по одному.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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