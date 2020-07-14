В Москве зафиксировали 613 новых случаев заражения коронавирусом

"Распределение по субъектам: 1. Москва - 613, 2. Санкт-Петербург - 281, 3. Ханты-Мансийский АО - 268", - говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев за сутки отмечено в Еврейской автономной области - пять, Ненецком автономном округе и Севастополе - по одному.