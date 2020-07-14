https://ria.ru/20200714/1574315683.html
В Верхневолжье до 2024 года обновят 40% региональной сети ФАПов
До 2024 года в Верхневолжье планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:34
2020-07-14T10:34
тверская область
игорь руденя
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. До 2024 года в Верхневолжье планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Обновление сети ФАП – важное мероприятие национального проекта "Здравоохранения", направленное на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности", - сказал губернатор области Игорь Руденя
на совещании.
По информации пресс-службы, в этом году планируется установить и заменить 16 фельдшерско-акушерских пунктов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов. Всего же в 2020-2024 годах установят 121 ФАП, а также проведут капитальный ремонт 96 учреждений.
На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделены более 76 миллионов рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до октября 2020 года.
Сейчас в регионе действует 551 ФАП.