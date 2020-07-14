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Тверская область
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В Верхневолжье до 2024 года обновят 40% региональной сети ФАПов
До 2024 года в Верхневолжье планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:34
тверская область
игорь руденя
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
игорь руденя

В Верхневолжье до 2024 года обновят 40% региональной сети ФАПов

10:34 14.07.2020
149
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Твекрской области
ТВЕРЬ, 14 июл – РИА Новости. До 2024 года в Верхневолжье планируется обновить 40% действующей региональной сети фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Обновление сети ФАП – важное мероприятие национального проекта "Здравоохранения", направленное на обеспечение доступности медицинской помощи в сельской местности", - сказал губернатор области Игорь Руденя на совещании.
По информации пресс-службы, в этом году планируется установить и заменить 16 фельдшерско-акушерских пунктов в 15 муниципальных образованиях. Также запланирован ремонт действующих пунктов. Всего же в 2020-2024 годах установят 121 ФАП, а также проведут капитальный ремонт 96 учреждений.
На открытие новых модульных ФАПов в Тверской области из федерального бюджета на 2020 год выделены более 76 миллионов рублей. Согласно плану-графику все работы по монтажу планируется завершить до октября 2020 года.
Сейчас в регионе действует 551 ФАП.
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9 июля, 19:01Тверская область
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