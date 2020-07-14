Верховный суд США разрешил проведение казней в федеральных тюрьмах

Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото

Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США

© AP Photo / Matt Rourke, File Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд США во вторник постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.

Ранее федеральный суд Вашингтона заблокировал первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США. Решение было принято за несколько часов до первой запланированной казни.

"Сегодня, впервые за 17 лет, федеральное правительство казнит заключенного Дэниела Льюиса Ли", - гласит решение суда.

Сообщается, что пять судей проголосовали за, четверо против.

В воскресенье апелляционный суд снял предыдущий судебный запрет на казни. В понедельник планировалось казнить в штате Индиана Дэниела Льюиса Ли, осужденного за жестокое убийство семьи из трех человек.

На текущую неделю были запланированы еще две казни федеральных заключенных в Индиане.