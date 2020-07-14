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Верховный суд США разрешил проведение казней в федеральных тюрьмах
Верховный суд США во вторник постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:33
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РИА Новости
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353
60
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сша, в мире

Верховный суд США разрешил проведение казней в федеральных тюрьмах

10:33 14.07.2020
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© AP Photo / Matt Rourke, FileОхранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
© AP Photo / Matt Rourke, File
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд США во вторник постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
Ранее федеральный суд Вашингтона заблокировал первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США. Решение было принято за несколько часов до первой запланированной казни.
"Сегодня, впервые за 17 лет, федеральное правительство казнит заключенного Дэниела Льюиса Ли", - гласит решение суда.
Сообщается, что пять судей проголосовали за, четверо против.
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В воскресенье апелляционный суд снял предыдущий судебный запрет на казни. В понедельник планировалось казнить в штате Индиана Дэниела Льюиса Ли, осужденного за жестокое убийство семьи из трех человек.
На текущую неделю были запланированы еще две казни федеральных заключенных в Индиане.
С 1976 года, когда Верховный суд восстановил применение смертной казни, в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных. Из них лишь трое подпадали под юрисдикцию федеральных властей. Последняя федеральная казнь на данный момент была проведена в 2003 году. Сейчас в федеральных тюрьмах содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.
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