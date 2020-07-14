Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%, 2. г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%", - говорится в сообщении.

Согласно нему, прирост 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Дагестане, Карелии, Чечне и Новгородской области. Прирост 0,6% - в Татарстане, Калужской, Рязанской, Курской, Пензенской областях.