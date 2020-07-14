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Распространение нового коронавируса
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области (0,3%),... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:33 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Калмыкии и Чукотском автономном округе, наименьший темп в Москве, Подмосковье, Ингушетии, Калининградской области (0,3%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Чукотский АО 0%, 2. г. Москва, Московская область, Республика Ингушетия, Калининградская область 0,3%, 3. Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Псковская область, Костромская область, г. Севастополь 0,4%", - говорится в сообщении.
Согласно нему, прирост 0,5% зафиксирован в Карачаево-Черкессии, Дагестане, Карелии, Чечне и Новгородской области. Прирост 0,6% - в Татарстане, Калужской, Рязанской, Курской, Пензенской областях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
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