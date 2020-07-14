В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. За минувшие сутки у 6248 человек в 83 российских регионах подтвердили коронавирусную инфекцию, у 24,5 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198). В конце списка — Крым (плюс семь заболевших), Еврейская автономная область (пять), Ненецкий АО и Севастополь (по одному).
Выздоровели 8804 человека (в 2,9 раза больше, чем накануне), 175 пациентов скончались.
Накануне сообщалось о 6537 новых случаях: таким образом, прирост заболевших снижается четвертый день подряд. За весь период эпидемии в России зафиксировали 739 947 заразившихся коронавирусом, из них более 11,6 тысячи умерли, 512 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, число больных COVID-19 превысило отметку в 12,7 миллиона, как минимум 566 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.