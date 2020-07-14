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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574315484.html
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки у 6248 человек в 83 российских регионах подтвердили коронавирусную инфекцию, у 24,5 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

10:31 14.07.2020 (обновлено: 11:16 14.07.2020)
39694
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. За минувшие сутки у 6248 человек в 83 российских регионах подтвердили коронавирусную инфекцию, у 24,5 процента из них нет симптомов. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего новых случаев выявили в Москве (613), Санкт-Петербурге (281), Ханты-Мансийском автономном округе (268), Свердловской области (245), Алтайском крае (238), Ямало-Ненецком АО (211) и Подмосковье (198). В конце списка — Крым (плюс семь заболевших), Еврейская автономная область (пять), Ненецкий АО и Севастополь (по одному).
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Выздоровели 8804 человека (в 2,9 раза больше, чем накануне), 175 пациентов скончались.
Накануне сообщалось о 6537 новых случаях: таким образом, прирост заболевших снижается четвертый день подряд. За весь период эпидемии в России зафиксировали 739 947 заразившихся коронавирусом, из них более 11,6 тысячи умерли, 512 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, число больных COVID-19 превысило отметку в 12,7 миллиона, как минимум 566 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу стран, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертой строчке, за ней следуют Перу, Чили, Мексика, Великобритания, ЮАР, Иран, Испания, Пакистан и Италия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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