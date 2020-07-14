В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом

Накануне сообщалось о 6537 новых случаях: таким образом, прирост заболевших снижается четвертый день подряд. За весь период эпидемии в России зафиксировали 739 947 заразившихся коронавирусом, из них более 11,6 тысячи умерли, 512 тысяч вылечились.