Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200714/1574315427.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 420 человек с коронавирусом
Более 950 пациентов, в том числе 426 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:30
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1400x0_80_0_0_639695ffc297fe155dc4392fd35343b4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_650:0:3381:2048_1400x0_80_0_0_4d740911f48ff42812ef0dbcb6bf2f73.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_1139:0:3187:2048_1400x0_80_0_0_d65aedca2c76eadd4b0da4f8420155a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 420 человек с коронавирусом

10:30 14.07.2020
190
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Более 950 пациентов, в том числе 426 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 14.07.20. Всего на лечении: 959. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 918. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 426. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: пять. В ОРИТ: 120. На ИВЛ: 39", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 117 человек, поступили 98.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Рекомендуем
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Верховный суд США разрешил проведение казней в федеральных тюрьмах
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день в парке искусств Музеон
Синоптик рассказал, как изменились прогнозы "волн тепла" с 2010 года
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник в госпитале
В России за сутки выписали 8804 пациента, переболевших COVID-19
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
В Москве зафиксировали 613 новых случаев заражения коронавирусом
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4255
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки умерли 175 пациентов с коронавирусом
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся почти 340 пациентов
Панорама города Бухареста
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся почти 400 человек с коронавирусом
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Во вторник в Москву из Гоа вернутся 207 россиян
Продукция завода РУСАЛ Саяногорск
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Дело на экс-руководство "Амурстали" завели по заявлению нового владельца
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
Лента новостейМолния