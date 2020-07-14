Синоптик рассказал, как изменились прогнозы "волн тепла" с 2010 года

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Метеорологи в настоящее время могут спрогнозировать "волну тепла" за два-три дня до ее прихода, а в обозримом будущем прогнозы можно будет давать за две недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд. Метеорологи в настоящее время могут спрогнозировать "волну тепла" за два-три дня до ее прихода, а в обозримом будущем прогнозы можно будет давать за две недели, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

В 2010 году 14 июля в центре Европейской России установился блокирующий антициклон, который стал причиной многодневной жары и отсутствия осадков. Ситуацию усугубляли природные пожары, дым от которых накрыл в том числе Москву . По данным российских ученых, сорокадневная "волна тепла" 2010 года стала причиной дополнительных смертей.

По словам Вильфанда, открытия ученых позволили метеорологам более точно прогнозировать "волны тепла".

"Десять лет назад это было невозможно. Дальше развитие теории среднесрочных прогнозов приведет к тому, что можно будет прогнозировать процесс блокинга до двух недель. Когда-нибудь это случится, когда будет больше данных об атмосфере, но дальше будет ограничение", — сказал метеоролог.

Он также отметил, что единой теории возникновения "волн тепла" нет.

Современные исследователи разрабатывают "теорию солитона" (рассматривает волны как частицы), которая, по словам Вильфанда, является крайне сложной математической моделью. Существуют также "теория опрокидывания длинных волн" или "теория ультрадлинных волн".

"Кроме того, много приемов, которые позволяют создавать математические модели даже при условии отсутствия единой теории. Недавно математики показали, что условия возникновения блокирующего антициклона создаются, если воздушные массы перемещаются с юго-востока над иссушенной территорией. Если над какой-либо территорией долго не было дождей и наблюдается засуха и над ней же проходят воздушные массы с юго-востока, то такое сочетание условий способствует установлению длительного стационарного антициклона", — отметил Вильфанд.

Собеседник агентства уточнил, что в основу методик прогнозирования "волн тепла" легли работы российских ученых.

"Была разработана теория Монина — Обухова (выдвинута в 50-е годы ХХ века. — Прим. ред.), которая сейчас используется во всех странах мира, в ведущих метеорологических службах. Огромный вклад внес академик Игорь Иванович Мохов. Он первым в мире начал оценивать влияние глобального потепления на атмосферные блокинги", — пояснил Вильфанд.

По его словам, в современных прогнозах используются отдельные информационные блоки, которые позволяют сделать модельные расчеты даже в отсутствие теории.