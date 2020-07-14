https://ria.ru/20200714/1574315210.html
В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины
Неизвестный стрелял из машины по жителям Бруклина, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, передает телеканал NBC New York со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:27
2020-07-14T10:27
сша
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, бруклин, в мире