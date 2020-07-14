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В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины
Неизвестный стрелял из машины по жителям Бруклина, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, передает телеканал NBC New York со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:27
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сша, бруклин, в мире

В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины

10:27 14.07.2020
291
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМашина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Неизвестный стрелял из машины по жителям Бруклина, по меньшей мере пять человек получили огнестрельные ранения, передает телеканал NBC New York со ссылкой на полицию города.
Сообщается, что вечером в понедельник злоумышленник ехал на машине и стрелял в жителей города в районе улицы Рокуэй Паркуэй.
Полицейская машина в Индианаполисе, США
2 июля, 05:28
В США четыре человека пострадали при стрельбе
По данным полиции, в результате стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, спустя около 12 минут были ранены три 19-летних юноши. Еще через две минуты неизвестный выстрелил в спину еще одному 19-летнему жителю Бруклина, также девушка, которая ехала с ним на скутере, получила травмы при падении.
Все пострадавшие были госпитализированы, полиция продолжает искать преступника.
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38194110
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