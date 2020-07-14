В Бруклине неизвестный открыл стрельбу из машины

Сообщается, что вечером в понедельник злоумышленник ехал на машине и стрелял в жителей города в районе улицы Рокуэй Паркуэй.

По данным полиции, в результате стрельбы 23-летняя девушка получила четыре ранения в грудь, спустя около 12 минут были ранены три 19-летних юноши. Еще через две минуты неизвестный выстрелил в спину еще одному 19-летнему жителю Бруклина, также девушка, которая ехала с ним на скутере, получила травмы при падении.