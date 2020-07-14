https://ria.ru/20200714/1574315072.html
"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"
"Русал" предложил совету директоров "Норникеля" сменить руководство компании после нескольких аварий, нанесших вред экологии. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:24
2020-07-14T13:00
русал
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владимир потанин
норильск
экономика
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https://ria.ru/20200714/1574322453.html
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https://ria.ru/20200713/1574274579.html
https://ria.ru/20200714/1574323524.html
Лысый Кучерявый
Нужно национализировать ВСЕ естественные монополии - энергетику, транспорт, связь, ресурсы, финансы и т.п. Разогнать все советы директоров, наблюдательные советы и прочие кормушки для распила народного достояния. развелось нахлебников.
49
Svetlana Gerasimova
И закрепить это в конституции.
18
7
норильск
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русал, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владимир потанин, норильск, экономика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
"Русал
" предложил совету директоров "Норникеля" сменить руководство компании после нескольких аварий, нанесших вред экологии.
По их мнению, аварии поставили под сомнение компетентность менеджмента и способность совета директоров влиять на происходящие в компании процессы.
В "Русале" считают, что текущая ситуация, "неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов" со стороны экологов и инвесторов.
Кроме того, предлагается перенести головной офис компании в Норильск
.
Экологическая катастрофа
В конце мая на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара.
Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
На территории Красноярского края
ввели режим ЧС федерального уровня.
Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.
Другие инциденты
На прошлой неделе на Таймыре произошла разгерметизация трубопровода "Норильсктрансгаза" (принадлежит "Норникелю
"), из-за которой на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию вылилось более 44 тонн авиационного топлива.
Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Власти ввели ЧС муниципального характера.
Кроме того, на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске
произошел инцидент, из-за которого разлилась оборотная вода.