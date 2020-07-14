"Русал" предложил сменить менеджмент "Норникеля"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. " Русал " предложил совету директоров "Норникеля" сменить руководство компании после нескольких аварий, нанесших вред экологии.

По их мнению, аварии поставили под сомнение компетентность менеджмента и способность совета директоров влиять на происходящие в компании процессы.

В "Русале" считают, что текущая ситуация, "неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов" со стороны экологов и инвесторов.

Кроме того, предлагается перенести головной офис компании в Норильск

Экологическая катастрофа

В конце мая на принадлежащей "Норникелю" ТЭЦ произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара.

Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

По делу арестован ряд руководителей и сотрудников ТЭЦ, в отношении мэра Норильска Рината Ахметчина открыли дело о халатности.

Другие инциденты

На прошлой неделе на Таймыре произошла разгерметизация трубопровода "Норильсктрансгаза" (принадлежит " Норникелю "), из-за которой на вертолетную площадку и прилегающую к ней территорию вылилось более 44 тонн авиационного топлива.

Краевая прокуратура начала проверку, а региональный главк СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Власти ввели ЧС муниципального характера.