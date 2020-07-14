https://ria.ru/20200714/1574314930.html
Путин направил телеграмму Макрону по случаю праздника Дня взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:22
2020-07-14T10:22
эммануэль макрон
владимир путин
москва
европа
париж
в мире
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москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, владимир путин, москва, европа, париж, в мире