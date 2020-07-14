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Путин направил телеграмму Макрону по случаю праздника Дня взятия Бастилии
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:22
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эммануэль макрон, владимир путин, москва, европа, париж, в мире

Путин направил телеграмму Макрону по случаю праздника Дня взятия Бастилии

10:22 14.07.2020
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© AP Photo / Markus SchreiberФранцузские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже
Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже
© AP Photo / Markus Schreiber
Французские солдаты во время военного парада в День взятия Бастилии в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, сообщает пресс-служба Кремля.
"Российско-французские связи имеют весьма богатую историю. Взаимодействие Москвы и Парижа всегда играло значимую роль в обеспечении безопасности и стабильности на европейском континенте", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Путина.
Российский лидер выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня в интересах народов России и Франции, а также Европы и всего мира.
Взятие Бастилии
22 апреля, 15:52Акценты
"Гостеприимная" Бастилия и ее знаменитые "постояльцы"Когда в 1789 году восставшие парижане захватили Бастилию, они освободили всех заключенных. А таковых оказалось всего-то семеро: четверо фальшивомонетчиков, двое психически больных и один убийца.
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Эммануэль МакронВладимир ПутинМоскваЕвропаПарижВ мире
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