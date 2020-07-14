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Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4255
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 32 - до 4255, сообщила администрация региона. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:21
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область

Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области выросло до 4255

10:21 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 14 июл - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 32 - до 4255, сообщила администрация региона.
"В Липецкой области – 32 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 4255 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Всего в регионе выздоровели 2856 человека, 19 пациентов, в том числе три медработника, умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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