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В Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом за сутки
Коронавирус диагностировали у 11 человек в Крыму за сутки, выздоровели 10, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей аксенов (политик), республика крым

В Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом за сутки

10:19 14.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Коронавирус диагностировали у 11 человек в Крыму за сутки, выздоровели 10, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции: 2 случая завезены из-за рубежа, 6 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированному случаю, 1 – при скрининге здоровых лиц" , - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что за сутки всеми крымскими лабораториями обследовано 638 человек.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрировано 889 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 657 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Республика Крым
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