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Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 32490
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 339 и достигло 32 490, еще восемь человек скончались, сообщается РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:18
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 32490

10:18 14.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 339 и достигло 32 490, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 32 151 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 573 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 32 490 случаев коронавируса. Вылечились 20 729 пациентов. Скончался 581 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 996 пациентов, проведены 136 802 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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