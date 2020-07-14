Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 32490

ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 339 и достигло 32 490, еще восемь человек скончались, сообщается во вторник на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
В понедельник власти республики сообщали о 32 151 подтвержденном случае коронавирусной инфекции и 573 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 32 490 случаев коронавируса. Вылечились 20 729 пациентов. Скончался 581 человек", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10 996 пациентов, проведены 136 802 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
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