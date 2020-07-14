https://ria.ru/20200714/1574314552.html
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Пятнадцатилетний подросток скончался после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии. Об этом со ссылкой на монгольский Минздрав... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:17
2020-07-14T16:57
монголия
в мире
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Дмитрий Попов
Этого ещё не хватало...
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монголия, в мире
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Пятнадцатилетний подросток скончался после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии
. Об этом со ссылкой на монгольский Минздрав сообщило агентство Синьхуа
.
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", — уточнил представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл.
Подросток умер в воскресенье по пути в больницу. За несколько дней до этого он вместе с друзьями съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Двоих друзей погибшего и еще 15 человек поместили на карантин в больницы.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии
(КНР). Кроме того, заражение инфекцией выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства Российской Федерации в Улан-Баторе
заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.