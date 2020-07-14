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В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Пятнадцатилетний подросток скончался после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии. Об этом со ссылкой на монгольский Минздрав... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T16:57
монголия
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
монголия, в мире

В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы

10:17 14.07.2020 (обновлено: 16:57 14.07.2020)
22550
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток скончался после заражения бубонной чумой в провинции Говь-Алтай на западе Монголии. Об этом со ссылкой на монгольский Минздрав сообщило агентство Синьхуа.
"Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума", — уточнил представитель ведомства Доржийн Нарангэрэл.
Дмитрий Медведев
10 июля, 13:24
Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы
Подросток умер в воскресенье по пути в больницу. За несколько дней до этого он вместе с друзьями съел мясо сурка, который часто является переносчиком бубонной чумы. Двоих друзей погибшего и еще 15 человек поместили на карантин в больницы.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, заражение инфекцией выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства Российской Федерации в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума — острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции — чумной палочки — являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
Белка
Вчера, 09:27
В Колорадо нашли зараженную чумой белку
6311651319
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МонголияВ мире
Популярные комментарии
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14 июля, 11:05
Дмитрий Попов
2400303
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