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Путин поздравил ВГТРК с 30-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании с 30-летием ВГТРК,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:16
вгтрк
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общество
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РИА Новости
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353
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вгтрк, владимир путин, общество

Путин поздравил ВГТРК с 30-летием

10:16 14.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании с 30-летием ВГТРК, отметив ее вклад в развитие цифрового телевидения в России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 30-летием Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – одной из крупнейших отечественных медиа­корпораций... И конечно, отмечу существенный вклад, ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил глубокое уважение, с которым коллектив компании относится к традициям, заложенным ветеранами, признанными мэтрами журналистики, но при этом открыт всему новому и прогрессивному.
"Благодарю вас за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу. Желаю всего самого доброго", - заключил он.
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ВГТРКВладимир ПутинОбщество
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