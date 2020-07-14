Путин поздравил ВГТРК с 30-летием

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании с 30-летием ВГТРК, отметив ее вклад в развитие цифрового телевидения в России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с 30-летием Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – одной из крупнейших отечественных медиакорпораций... И конечно, отмечу существенный вклад, ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России", - говорится в телеграмме.
Президент также отметил глубокое уважение, с которым коллектив компании относится к традициям, заложенным ветеранами, признанными мэтрами журналистики, но при этом открыт всему новому и прогрессивному.
"Благодарю вас за созидательный труд, за искреннюю любовь к своему делу. Желаю всего самого доброго", - заключил он.