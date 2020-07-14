Путин поздравил ВГТРК с 30-летием

"Поздравляю вас с 30-летием Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании – одной из крупнейших отечественных медиа­корпораций... И конечно, отмечу существенный вклад, ключевую роль ВГТРК в развитии цифрового телевидения в России", - говорится в телеграмме.