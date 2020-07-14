Экс-главе избиркома Коми вдвое сократили срок за взятки

Сыктывкарский городской суд в сентябре 2019 года признал Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере за информацию о ходе и итогах выборов и приговорил к 6 годам колонии со штрафом в 1,56 миллиона рублей, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Сторона защиты поджала апелляцию.