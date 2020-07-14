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Экс-главе избиркома Коми вдвое сократили срок за взятки
Верховный суд Коми смягчил приговор экс-главе избиркома региона Елене Шабаршиной, назначив ей три года лишения свободы вместо шести, сообщает пресс-служба суда. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:15
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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республика коми
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Экс-главе избиркома Коми вдвое сократили срок за взятки

10:15 14.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд Коми смягчил приговор экс-главе избиркома региона Елене Шабаршиной, назначив ей три года лишения свободы вместо шести, сообщает пресс-служба суда.
"Смягчено назначенное Шабаршиной по ч. 6 ст. 290 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Уточняется, что Шабаршиной изменили квалификацию и признали смягчающим обстоятельством явку с повинной.
Сыктывкарский городской суд в сентябре 2019 года признал Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере за информацию о ходе и итогах выборов и приговорил к 6 годам колонии со штрафом в 1,56 миллиона рублей, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Сторона защиты поджала апелляцию.
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Как сообщала пресс-служба управления СК региона, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова взятки за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов – всего 1,56 миллиона рублей. На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась, отмечали в региональном СУСК.
Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден на 9 лет.
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Республика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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