Экс-главе избиркома Коми вдвое сократили срок за взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Верховный суд Коми смягчил приговор экс-главе избиркома региона Елене Шабаршиной, назначив ей три года лишения свободы вместо шести, сообщает пресс-служба суда.
"Смягчено назначенное Шабаршиной по ч. 6 ст. 290 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - говорится в сообщении пресс-службы суда.
Уточняется, что Шабаршиной изменили квалификацию и признали смягчающим обстоятельством явку с повинной.
Сыктывкарский городской суд в сентябре 2019 года признал Шабаршину виновной в получении взятки в особо крупном размере за информацию о ходе и итогах выборов и приговорил к 6 годам колонии со штрафом в 1,56 миллиона рублей, а также лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года. Сторона защиты поджала апелляцию.
Как сообщала пресс-служба управления СК региона, в 2010-2015 годах Шабаршина ежемесячно получала от бывшего замглавы Коми Алексея Чернова взятки за предоставление оперативной информации о ходе и итогах выборов – всего 1,56 миллиона рублей. На первоначальном этапе следствия Шабаршина признала вину в совершении преступления, но впоследствии от признательных показаний отказалась, отмечали в региональном СУСК.
Чернов, фигурант громкого дела о коррупции, в рамках которого экс-глава Коми Вячеслав Гайзер получил 11 лет колонии, был осужден на 9 лет.