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"Единая Россия" подготовила предложения по трудоустройству студентов
"Единая Россия" разработала предложения по трудоустройству выпускников российских вузов, сообщил замсекретаря генсовета ЕР, сопредседатель рабочей группы... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:14
волонтеры победы
ольга амельченкова
евгений ревенко
единая россия
общество
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волонтеры победы, ольга амельченкова, евгений ревенко, единая россия, общество

"Единая Россия" подготовила предложения по трудоустройству студентов

10:14 14.07.2020
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© Depositphotos / WavebreakmediaСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Студенты во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Единая Россия" разработала предложения по трудоустройству выпускников российских вузов, сообщил замсекретаря генсовета ЕР, сопредседатель рабочей группы генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Евгений Ревенко.
"В этом году порядка полумиллиона студентов выпускаются из высших учебных заведений и будут искать работу. Вопрос трудоустройства молодежи ежегодно встает в полный рост не только перед самими студентами и вузами, но и перед всем обществом. Решаться эта проблема должна системно. Наша рабочая группа выработала предложения для профильных ведомств, которые, я уверен, будут способствовать достижению этой цели", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
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ЕР предлагает формировать рейтинг эффективности вузов на основе того, сколько студентов этого вуза проходят постоянную производственную практику по профилю обучения. По словам Ревенко, любой вуз должен быть заинтересован в том, чтобы как можно большее число студентов сотрудничали с работодателем уже в период обучения. Также, по мнению членов рабгруппы, необходимо увеличить расходы на подготовку специалистов дефицитных профессий - тех, кто поступает в вузы по целевому набору в рамках бюджетной квоты.
"Это достаточно сложный вопрос, но мы считаем, что эта инициатива должна быть учтена при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2021 и последующие годы", – отметил замсекретаря генсовета ЕР.
Сопредседатель рабочей группы, лидер движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова также отметила, что система целевого обучения должна быть прозрачной и понятной для абитуриентов.
"Действительно, в нашей стране нет одного ресурса, где была бы собрана вся информация о целевом обучении. Зачастую у будущих студентов возникает много вопросов о распределении целевых мест, тратится много времени на поиск такой возможности. А обобщить информацию о целевых наборах можно было бы на едином портале", – пояснила Амельченкова.
Вместе с тем, такой портал мог бы интегрировать информацию от работодателей, готовых оплатить обучение студента: от федеральных государственных органов и корпораций до акционерных обществ или индивидуальных предпринимателей.
Свои предложения партия направит в профильные ведомства.
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