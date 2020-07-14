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В Росгидромете рассказали о ситуации с научным центром на Шпицбергене
Угрозы зданиям российского научного центра на Шпицбергене из-за таяния многолетней мерзлоты нет, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:49
риа наука
игорь шумаков
земля - риа наука
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
шпицберген
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РИА Новости
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353
60
игорь шумаков, земля - риа наука, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), шпицберген

В Росгидромете рассказали о ситуации с научным центром на Шпицбергене

10:12 14.07.2020 (обновлено: 11:49 14.07.2020)
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© Фото : Михаил КарандеевЦентр спутникового мониторинга на Шпицбергене
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене
© Фото : Михаил Карандеев
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене . Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы зданиям российского научного центра на Шпицбергене из-за таяния многолетней мерзлоты нет, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Разрушение многолетней мерзлоты считается одной из главных угроз экономике северных регионов. Изменение свойств мерзлоты в связи с изменением климата приводит к уменьшению несущей способности фундаментов зданий и объектов инфраструктуры.
Талая вода прокладывает себе пусть в виде таких колодцев. Ещё в середине лета они представляют опасность - незаметно прикрыты снегом
12 сентября 2018, 08:00РИА Наука
Мы теряем Шпицберген? Ученые назвали главную опасность для архипелага
"Российский научный центр никак не пострадал из-за изменчивости климата. Ведется постоянный мониторинг свайных оснований построек. Сейчас здания стабильны, никаких угроз нет", - сказал Шумаков.
Договор о Шпицбергене 1920 года - многосторонний документ, определивший уникальный правовой статус архипелага: признавая норвежский суверенитет над Шпицбергеном, он гарантирует права других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию, на свободный доступ и возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности.
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Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гулом
12 сентября 2018, 08:00
Шпицберген очень быстро теплеетКаждый год на самый северный архипелаг российской Арктики отправляются научные экспедиции. Ученые наблюдают за ледниками, вечной мерзлотой, изменениями в животном и растительном мире. Шпицберген очень чутко реагирует на изменение климата планеты.
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РИА НаукаИгорь ШумаковЗемля - РИА НаукаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Шпицберген
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