В Росгидромете рассказали о ситуации с научным центром на Шпицбергене

Шпицберген очень быстро теплеет Каждый год на самый северный архипелаг российской Арктики отправляются научные экспедиции. Ученые наблюдают за ледниками, вечной мерзлотой, изменениями в животном и растительном мире. Шпицберген очень чутко реагирует на изменение климата планеты.