В Росгидромете рассказали о ситуации с научным центром на Шпицбергене

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Угрозы зданиям российского научного центра на Шпицбергене из-за таяния многолетней мерзлоты нет, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
Разрушение многолетней мерзлоты считается одной из главных угроз экономике северных регионов. Изменение свойств мерзлоты в связи с изменением климата приводит к уменьшению несущей способности фундаментов зданий и объектов инфраструктуры.
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"Российский научный центр никак не пострадал из-за изменчивости климата. Ведется постоянный мониторинг свайных оснований построек. Сейчас здания стабильны, никаких угроз нет", - сказал Шумаков.
Договор о Шпицбергене 1920 года - многосторонний документ, определивший уникальный правовой статус архипелага: признавая норвежский суверенитет над Шпицбергеном, он гарантирует права других государств-участников этого международного соглашения, включая Россию, на свободный доступ и возможность ведения там хозяйственно-экономической деятельности.
12 сентября 2018, 08:00Шпицберген очень быстро теплеетКаждый год на самый северный архипелаг российской Арктики отправляются научные экспедиции. Ученые наблюдают за ледниками, вечной мерзлотой, изменениями в животном и растительном мире. Шпицберген очень чутко реагирует на изменение климата планеты.