МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран, Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран, сообщает АТОР.

С 11 июля 2020 года путешественники, отправляющиеся в Хорватию не прямым перелетом, а через другие государства, должны предъявить на границе результаты отрицательного теста на коронавирус. Его необходимо сделать не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Новое правило касается и россиян.

Хорватия одной из первых начала летний туристический сезон. С 15 июня страна открыла границы. Турпоток ограничен только отсутствием взаимной перевозки с государствами —поставщиками отдыхающих.