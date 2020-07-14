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Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран
Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран, сообщает АТОР. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хорватия

Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран

10:26 14.07.2020
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© Depositphotos / xbrchxОстров Хвар
Остров Хвар
© Depositphotos / xbrchx
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Хорватия изменила правила въезда для туристов из третьих стран, сообщает АТОР.
С 11 июля 2020 года путешественники, отправляющиеся в Хорватию не прямым перелетом, а через другие государства, должны предъявить на границе результаты отрицательного теста на коронавирус. Его необходимо сделать не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Новое правило касается и россиян.
Хорватия одной из первых начала летний туристический сезон. С 15 июня страна открыла границы. Турпоток ограничен только отсутствием взаимной перевозки с государствами —поставщиками отдыхающих.
Россияне теоретические также могут посещать Хорватию. Однако фактически такая возможность есть только у тех, кто может выезжать за границу и имеет шенгенскую мультивизу. Авиасообщения с Хорватией пока нет. В расписании "Аэрофлота" рейсы в Сплит стоят с 1 августа, но участники рынка опасаются, что власти могут перенести дату возобновления авиарейсов.
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