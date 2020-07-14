Жительница Подольска, напавшая на майора полиции, получила условный срок

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным условный приговор женщине, обматерившей и оттаскавшей за волосы сотрудницу полиции в подольском паспортном столе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

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"Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не усмотрела существенных нарушений норм материального и процессуального права при вынесении обвинительного приговора.., отказала в удовлетворении кассационной жалобы, а решения нижестоящих судов оставила без изменения", - рассказали агентству в суде.