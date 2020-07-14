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Жительница Подольска, напавшая на майора полиции, получила условный срок
Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным условный приговор женщине, обматерившей и оттаскавшей за волосы сотрудницу полиции в подольском... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:09
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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московская область (подмосковье)
подольск
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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московская область (подмосковье), подольск, происшествия

Жительница Подольска, напавшая на майора полиции, получила условный срок

10:09 14.07.2020
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции признал законным условный приговор женщине, обматерившей и оттаскавшей за волосы сотрудницу полиции в подольском паспортном столе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Следствием было установлено, что женщина в феврале прошлого года пришла в миграционный пункт в Подольске, чтобы зарегистрировать своего малолетнего ребенка по месту пребывания. С этой целью она обратилась с документами к сотруднице паспортного стола - майору внутренней службы. Майор пояснила, что та собрала не все бумаги для прохождения процедуры, после чего женщина начала оскорблять сотрудницу полиции и схватила ее за волосы.
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По данному факту были возбуждены дела о причинении неопасного для здоровья насилия в отношении представителя власти и оскорблении. Подольский городской суд Подмосковья приговорил виновницу к полутора годам условного срока с испытательным двухлетним периодом. Тем не менее осужденная вину в преступлениях не признала и дошла с жалобами до апелляционного суда.
"Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не усмотрела существенных нарушений норм материального и процессуального права при вынесении обвинительного приговора.., отказала в удовлетворении кассационной жалобы, а решения нижестоящих судов оставила без изменения", - рассказали агентству в суде.
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16 июня, 18:45
Источник: в Петербурге водитель и пассажир Mercedes напали на полицейских
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