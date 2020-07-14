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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200714/1574314240.html
Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка
"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов". Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.
2020-07-14T13:14
это надолго
подкаст
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Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка
"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов". Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574314186_0:20:640:380_1400x0_80_0_0_719600e60b94956554527f0839a71723.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
аудио, подкаст

Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка

11:00 14.07.2020 (обновлено: 13:14 14.07.2020)
3491
Это надолго
Подкаст "Это надолго": роль отца в жизни ребёнка
Вчера, 11:00
"Сразу видно рос без отца", "ремня отцовского не хватает", "девочки выбирают мужей, похожих на своих отцов". Столетиями отцовство было "дистантным". Трагические годы войн и кризисов только усилили эту тенденцию. Разбираемся, насколько сильно детям нужны отцы и почему в нашей стране пока что все сложно с вовлеченным отцовством.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, что нужно делать сегодняшним папам, где искать новые модели отцовства и почему лучше совсем без отца, чем "хоть с каким-нибудь".
Мы много говорим о том, что отец — такой же родитель на уровне с мамой. Но вопрос "помогает ли вам муж с детьми?" продолжает звучать. Почему папы часто остаются на втором плане и кто в этом виноват? Как наличие или отсутствие отца влияет на взрослую жизнь и самоощущение детей?
Об этом Настя и Лина спрашивают у психолога и семейного терапевта Вячеслава Москвичёва.
Что такое "контрабанда отцовской любви" и как быть, если папа не хочет вовлекаться в процесс воспитания, читайте здесь.
Всем, кто планирует детей или уже стал родителями, рекомендуем телеграм-канал "Клуб детских экспертов" , где вы поймёте, почему нас самих часто лечили, учили и воспитывали не совсем правильно.
2:20 Как меняется роль и положение отцов прямо сейчас
5:25 Какими были отцы в России: от 19 века и до наших дней
8:00 Новая тенденция: вовлечённое отцовство
9:30 Есть ли у детей реальная потребность в отцах
10:50 Почему проблема "безотцовщины" воспринимается всегда трагично
12:40 О заблуждениях: "как же ты без отца?", "хоть какой, но мой"
14:30 Стереотипы о взрослении мальчика без отца
16:30 Об отцовской суровости и идее наказаний
19:00 Новые возможности и модели: шанс быть другими отцами
22:50 Обида взрослого человека на отца: как исправить
26:00 Почему в реальности отцы сожалеют, что не могут быть другими
27:30 Что нужно делать сегодняшним отцам, чтобы стать вовлечённым родителем
29:05 Что почитать о мужском опыте родительства
32:00 О помехах для нового отцовства
33:20 О дискриминации отцов и их праве на родительство
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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Это надолгоПодкаст
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