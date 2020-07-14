Медучреждениям в Приморье передали 13 новых машин скорой помощи

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Медицинские учреждения Приморья во вторник получили 13 новых автомобилей скорой помощи, сообщает правительство региона.
Машины куплены за счет федерального бюджета и переданы Приморью Минпромторгом России. Губернатор Олег Кожемяко во вторник вручил ключи от новых служебных автомобилей главным врачам станций скорой медицинской помощи Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, а также Арсеньевской городской больницы.
"Машины предназначены для обслуживания населения в непростой период, когда вся страна, в том числе Приморский край, находится в режиме повышенной готовности. Идет ежедневная борьба с эпидемией. Почти 1500 медиков находятся на "передовой" – работают в инфекционных отделениях, около 600 сотрудников "скорой" делают все возможное, чтобы выявить болезнь и дать ей отпор, чтобы люди своевременно получали необходимую помощь", – сказал Кожемяко, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным краевого минздрава, новые "скорые" в том числе предназначены для работы инфекционных бригад. Особенность автомобилей заключается в том, что кабины в них изолированы от салонов, внутри установлены бактерицидные лампы, есть весь комплект необходимого оборудования для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ.
Кожемяко отметил, что сегодня в крае строят новые ФАПы и амбулатории. Выделены средства на покупку 19 автомобилей "скорой", 49 единиц санитарного транспорта, девяти передвижных диагностических комплексов, которые придут в районы. На ремонт помещений больниц и поликлиник выделено 1,8 миллиарда рублей, 4,2 миллиарда рублей – на закупку оборудования.
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья местных жителей на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.