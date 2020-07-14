Медучреждениям в Приморье передали 13 новых машин скорой помощи

По данным краевого минздрава, новые "скорые" в том числе предназначены для работы инфекционных бригад. Особенность автомобилей заключается в том, что кабины в них изолированы от салонов, внутри установлены бактерицидные лампы, есть весь комплект необходимого оборудования для работы с пациентами с коронавирусом, в том числе аппараты ИВЛ.