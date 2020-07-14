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Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды
Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида объявили во вторник об отсрочке запуска первого эмиратского зонда к Марсу из Японии... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:10
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марс, космос - риа наука, оаэ, в мире

Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды

10:10 14.07.2020
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© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца
© Depositphotos / sdecoret
ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида объявили во вторник об отсрочке запуска первого эмиратского зонда к Марсу из Японии из-за плохих погодных условий, говорится в сообщении правительства ОАЭ в Twitter.
Первый полностью сделанный эмиратскими инженерами и учеными зонд должен был отправиться к Марсу в среду, 15 июля.
"Космическое агентство ОАЭ и Космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве и после консультаций с Mitsubishi Heavy Industries, ответственной за запуск ракеты-носителя, объявили об отсрочке даты запуска миссии ОАЭ по исследованию Марса - зонда "Надежда" - из-за погодных условий на стартовой площадке на острове Танэгасима, Япония", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты рассматривают другую дату запуска зонда в июле, о которой будет объявлено в ближайшее время.
Космический аппарат ОАЭ "Надежда" был доставлен на японский космодром "Танэгасима" для подготовки к запуску на Марс в апреле. Зонд был создан за шесть лет и станет первой миссией ОАЭ к Марсу, его основной задачей будет изучение атмосферы планеты и ее климата.
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