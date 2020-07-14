Запуск первого зонда ОАЭ к Марсу отложили из-за плохой погоды

ДОХА, 14 июл - РИА Новости. Космическое агентство Космическое агентство ОАЭ и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида объявили во вторник об отсрочке запуска первого эмиратского зонда к Марсу из Японии из-за плохих погодных условий, говорится в сообщении правительства ОАЭ в Twitter

Первый полностью сделанный эмиратскими инженерами и учеными зонд должен был отправиться к Марсу в среду, 15 июля.

"Космическое агентство ОАЭ и Космический центр Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве и после консультаций с Mitsubishi Heavy Industries, ответственной за запуск ракеты-носителя, объявили об отсрочке даты запуска миссии ОАЭ по исследованию Марса - зонда "Надежда" - из-за погодных условий на стартовой площадке на острове Танэгасима, Япония", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты рассматривают другую дату запуска зонда в июле, о которой будет объявлено в ближайшее время.