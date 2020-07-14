Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Шереметьево

Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Шереметьево задела фюзеляж самолета, сообщает ведомство.

В понедельник сообщалось о том, что машина заправки в Шереметьево задела фюзеляж самолета рейсом Москва Сочи , лайнер пришлось заменить резервным.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением корпуса пассажирского самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 13 июля, в при выполнении рейса Москва - Сочи корпус автомобиля заправки коснулся фюзеляжа воздушного судна. В результате оно было отстранено от полетов, пассажиров доставили до места назначения резервным бортом.

"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавляется в сообщении.