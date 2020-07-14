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Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Шереметьево задела фюзеляж... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:03
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
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353
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия

Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Шереметьево

10:03 14.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Шереметьево задела фюзеляж самолета, сообщает ведомство.
В понедельник сообщалось о том, что машина заправки в Шереметьево задела фюзеляж самолета рейсом Москва - Сочи, лайнер пришлось заменить резервным.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением корпуса пассажирского самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 13 июля, в при выполнении рейса Москва - Сочи корпус автомобиля заправки коснулся фюзеляжа воздушного судна. В результате оно было отстранено от полетов, пассажиров доставили до места назначения резервным бортом.
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"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавляется в сообщении.
Кроме того, информация о происшествии направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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