https://ria.ru/20200714/1574313926.html
Прокуратура начала проверку после повреждения самолета в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Шереметьево задела фюзеляж... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:03
2020-07-14T10:03
москва
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как машина заправки в столичном аэропорту Шереметьево
задела фюзеляж самолета, сообщает ведомство.
В понедельник сообщалось о том, что машина заправки в Шереметьево задела фюзеляж самолета рейсом Москва
- Сочи
, лайнер пришлось заменить резервным.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с повреждением корпуса пассажирского самолета авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 13 июля, в при выполнении рейса Москва - Сочи корпус автомобиля заправки коснулся фюзеляжа воздушного судна. В результате оно было отстранено от полетов, пассажиров доставили до места назначения резервным бортом.
"Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, провести проверку поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте", - добавляется в сообщении.
Кроме того, информация о происшествии направлена Северо-Западному транспортному прокурору, надзирающему за деятельностью авиакомпании.