https://ria.ru/20200714/1574313845.html
РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров Russ Outdoor — крупнейшего игрока на российском рынке наружной рекламы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:00
2020-07-14T11:30
втб
экономика
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569638021_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_1e35b0f26b73ea4b9b105a907a7abe9f.jpg
https://ria.ru/20200527/1572083857.html
alienigma
Нужно объявить недельный траур с приспусканием флагов
90
незнайка на луне
баннеры уже не актуальны, прошло то время, сегодняшние люди на рекламу не глядят. Баннеры - деньги на ветер, что на улице что в интернете
20
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569638021_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_1e35b0f26b73ea4b9b105a907a7abe9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, экономика