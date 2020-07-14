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РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров Russ Outdoor — крупнейшего игрока на российском рынке наружной рекламы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:30
втб
экономика
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Нужно объявить недельный траур с приспусканием флагов
90
баннеры уже не актуальны, прошло то время, сегодняшние люди на рекламу не глядят. Баннеры - деньги на ветер, что на улице что в интернете
20
14
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569638021_0:236:3222:2048_1400x0_80_0_0_1e35b0f26b73ea4b9b105a907a7abe9f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, экономика

РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка

10:00 14.07.2020 (обновлено: 11:30 14.07.2020)
16399
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Французская JCDecaux вышла из состава акционеров Russ Outdoor — крупнейшего игрока на российском рынке наружной рекламы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исполнительного директора российской компании Роберт Мирзоян.
По его словам, 25 процентов выкупило ООО "Стинн", нарастив свою долю до 73,57 процента. Оставшиеся 26,43 процента принадлежат ВТБ.
Как сообщил источник агентства, сумма сделки могла составить до 2,25 миллиарда рублей.
JCDecaux — крупнейший игрок на рынке операторов наружной рекламы. В прошлом году общая выручка компании составила 4,3 миллиарда долларов.
Мэр Москвы С. Собянин
27 мая, 19:44Распространение нового коронавируса
Собянин утвердил меры поддержки операторам наружной рекламы
1402556411
Обсудить 14
ВТБЭкономика
Популярные комментарии
Нужно объявить недельный траур с приспусканием флагов
14 июля, 10:29
aalienigma
21621006
баннеры уже не актуальны, прошло то время, сегодняшние люди на рекламу не глядят. Баннеры - деньги на ветер, что на улице что в интернете
14 июля, 10:41
незнайка на луне
1712000
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