В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"

"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.