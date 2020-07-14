Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574313782.html
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:41
дмитрий кулеба
юрий гемпель
евросоюз
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:221:2449:1599_1400x0_80_0_0_3964e2aba1ea4e5e132fadc2d4de833c.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200710/1574152748.html
3
республика крым
севастополь
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:221:2449:1599_1400x0_80_0_0_3964e2aba1ea4e5e132fadc2d4de833c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:339:1705:1618_1400x0_80_0_0_a310d05496fb755928d35ec2de2fb350.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568883845_0:337:1120:1457_1400x0_80_0_0_a5af305ee3a74fcbc1c5753a859c3d26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, юрий гемпель, евросоюз, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, сша, украина, политика

В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"

09:58 14.07.2020 (обновлено: 12:41 14.07.2020)
25572
© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил идею киевских властей создать международную платформу по "деоккупации" полуострова.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил членам Евросоюза, США и Великобритании поучаствовать в создании такой платформы. Гемпель назвал эту идею имитацией бурной внешнеполитической деятельности.

"Ни одна платформа не сможет изменить решение крымчан 2014 года — вернуться и жить на своей исторической родине, в России. Никаких переговоров на этот счет быть не может. Решение крымчанами принято окончательно и бесповоротно. Киевским властям стоит оставить бессмысленную затею и не поднимать бурю в стакане", — сказал депутат РИА Новости.

Гемпель призвал Киев остановить развязанный украинскими властями конфликт на юго-востоке страны, а крымчан оставить в покое.
"Права человека в Крыму после возвращения в Россию как никогда надежно защищены. Даже несмотря на санкции, Крым динамично развивается", — подчеркнул Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма сделали этот выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Депутат Верховной рады Украины, лидер партии Наши Евгений Мураев
10 июля, 10:07
Экс-депутат Рады увидел в законе о госязыке "гвоздь в невозврат Крыма"
26645429
Обсудить 3
Дмитрий КулебаЮрий ГемпельЕвросоюзВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНСШАУкраинаПолитика
Рекомендуем
Валерий Цепкало
ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов на церемонии вручения Государственных премий 2017 года. 12 июня 2018
Путин встретится с главой НМИЦ эндокринологии Минздрава Дедовым
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки выявили 6248 случаев заражения коронавирусом
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Самолет в небе над международным аэропортом Шереметьево
Мишустин рассказал, как будут принимать решения по международным рейсам
Врач в запотевших защитных очках
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Сотрудник офиса
Россияне рассказали, какой должна быть идеальная работа
Американские доллары
Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Золотые слитки
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
В Москве накрыли подпольное производство препаратов для омоложения кожи
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Арктика
Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Лента новостейМолния