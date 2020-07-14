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Распространение нового коронавируса
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Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 54771
Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 638, до 54 771, умерли еще 14 человек, заявил во вторник на брифинге министр... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
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киев
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, львовская область, киев, украина, в мире

Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 54771

09:53 14.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерСотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и автомобиль скорой помощи у Киево-Печерской лавры
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 638, до 54 771, умерли еще 14 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 651 человек. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев – 1 412", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 147, Киеве – 112 и Закарпатской области – 67.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановЛьвовская областьКиевУкраинаВ мире
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