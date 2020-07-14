Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 54771

"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 651 человек. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев – 1 412", - сказал Степанов.