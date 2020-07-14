Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 54771

КИЕВ, 14 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 на Украине за сутки выросло на 638, до 54 771, умерли еще 14 человек, заявил во вторник на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 638 человек, из них 26 детей, а также 64 медработника. Зафиксированы 14 летальных случаев. Выздоровели 651 человек. Всего за время пандемии заболели 54 771 человек, из них 3 906 детей и 7 499 медработников. Всего выздоровели 27 154 человека, а летальных случаев – 1 412", - сказал Степанов.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской области – 147, Киеве – 112 и Закарпатской области – 67.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,7 миллиона случаев заражения, свыше 566 тысячи человек скончались.
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