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Росгидромет намерен восстановить сеть наблюдений за льдами в Арктике
Для обеспечения работы судов на Северном морском пути необходимо возобновить работу десяти полярных станций в морях Арктики, а также восстановить работу постов... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:49
риа наука
игорь шумаков
земля - риа наука
арктика
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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игорь шумаков, земля - риа наука, арктика, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

Росгидромет намерен восстановить сеть наблюдений за льдами в Арктике

09:51 14.07.2020 (обновлено: 11:49 14.07.2020)
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© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
© Фото : Никита Кузнецов
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля). Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для обеспечения работы судов на Северном морском пути необходимо возобновить работу десяти полярных станций в морях Арктики, а также восстановить работу постов наблюдений в устьях крупных северных рек, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
В связи с планами по увеличению объема перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) необходимо обеспечить суда своевременной информацией о состоянии льдов. В настоящее время в полярном регионе работает только 41 ледовая станция. Общая плотность наблюдательной сети недостаточна.
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"Для увеличения плотности наблюдений и частичного заполнения "белых пятен" гидрометеорологического ледового мониторинга предлагается возобновить в акватории пяти арктических морей работу десяти полярных станций с комплексом ледовых наблюдений", - сказал Шумаков.
Он также отметил, что в дальнейшем следует восстановить наблюдения на гидрологических постах в устьях крупных северных и сибирских рек.
"В 1990-е годы число станций значительно сократилось, и сегодня сохраняется их дефицит, особенно не хватает данных из восточного сектора Арктики", - сказал Шумаков.
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РИА НаукаИгорь ШумаковЗемля - РИА НаукаАрктикаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)
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