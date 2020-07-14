Росгидромет намерен восстановить сеть наблюдений за льдами в Арктике

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Для обеспечения работы судов на Северном морском пути необходимо возобновить работу десяти полярных станций в морях Игорь Шумаков. Для обеспечения работы судов на Северном морском пути необходимо возобновить работу десяти полярных станций в морях Арктики , а также восстановить работу постов наблюдений в устьях крупных северных рек, сообщил РИА Новости глава Росгидромета

В связи с планами по увеличению объема перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП) необходимо обеспечить суда своевременной информацией о состоянии льдов. В настоящее время в полярном регионе работает только 41 ледовая станция. Общая плотность наблюдательной сети недостаточна.

"Для увеличения плотности наблюдений и частичного заполнения "белых пятен" гидрометеорологического ледового мониторинга предлагается возобновить в акватории пяти арктических морей работу десяти полярных станций с комплексом ледовых наблюдений", - сказал Шумаков.

Он также отметил, что в дальнейшем следует восстановить наблюдения на гидрологических постах в устьях крупных северных и сибирских рек.