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К озеру в Хабаровском крае, куда попала нефть, направили вертолет МЧС
Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю, представители... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:47
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, происшествия

К озеру в Хабаровском крае, куда попала нефть, направили вертолет МЧС

09:48 14.07.2020 (обновлено: 10:47 14.07.2020)
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС Хабаровского края на площадке у вертолета
Сотрудники МЧС Хабаровского края на площадке у вертолета
© МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю, представители правительства региона и "Экоспаса", вылетел во вторник из Хабаровска в Комсомольский район, где после разгерметизации нефтепровода в озеро попали 9 тонн нефти, сообщает региональный главк.
Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров. Информация поступила вечером 13 июля. СК и природоохранная прокуратура начали проверки.
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"Из Хабаровска в Комсомольский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого оперативная группа регионального главка, представители правительства Хабаровского края и "Экоспас". На месте они проведут оценку обстановки, а также координацию действий сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый.
"Силами сотрудников предприятия утечка была оперативно устранена путем перекрытия задвижек на нефтепроводе. Выставлены боновые заграждения на данных ручьях, попадание нефтяного пятна в крупные водоемы не допущено. На место порыва установлен бандаж, разлив нефти остановлен", - сообщает МЧС.
Отмечается, что на месте работают специалисты "Экоспас", "РН-Сахалинморнефтегаз", а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. Всего задействовано 40 человек и 10 единиц техники".
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
© МЧС РФ
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На месте происшествия в Комсомольском районе Хабаровского края, где в результате разгерметизации нефтепровода нефтепродукты попали в озеро Голое
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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