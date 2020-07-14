К озеру в Хабаровском крае, куда попала нефть, направили вертолет МЧС

ХАБАРОВСК, 14 июл - РИА Новости. Вертолет Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю, представители правительства региона и "Экоспаса", вылетел во вторник из Хабаровска Комсомольский район , где после разгерметизации нефтепровода в озеро попали 9 тонн нефти, сообщает региональный главк.

Утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха – Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района. Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров. Информация поступила вечером 13 июля. СК и природоохранная прокуратура начали проверки.

"Из Хабаровска в Комсомольский район вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого оперативная группа регионального главка, представители правительства Хабаровского края и "Экоспас". На месте они проведут оценку обстановки, а также координацию действий сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, произошёл разлив около 9 тонн нефти на площади 400 квадратных метров. Нефть попала в три ручья - Безымянный, Кривой, Голый.

"Силами сотрудников предприятия утечка была оперативно устранена путем перекрытия задвижек на нефтепроводе. Выставлены боновые заграждения на данных ручьях, попадание нефтяного пятна в крупные водоемы не допущено. На место порыва установлен бандаж, разлив нефти остановлен", - сообщает МЧС.

Отмечается, что на месте работают специалисты "Экоспас", "РН-Сахалинморнефтегаз", а также оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. Всего задействовано 40 человек и 10 единиц техники".