В Роструде рассказали о снижении числа обращений на горячую линию

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число обращений на горячую линию Число обращений на горячую линию Роструда в июне снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем, она продолжит работать и после завершения пандемии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Порядка 30 тысяч телефонных обращений граждан, поступивших на горячую линию Роструда и инспекций труда, было обработано в июне. Таким образом число звонков снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем. Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации", - говорится в сообщении.

Согласно нему, круглосуточная горячая линия Роструда и инспекций труда, организованная в связи с коронавирусом, стала одним из наиболее востребованных каналов коммуникации. По словам главы ведомства Михаила Иванкова , в пиковые дни количество консультаций достигало 6 тысяч в день.

В Роструде уточнили, что люди обращаются за консультациями по режиму работы, оплате труда, оформлению и переносу отпусков, расторжению трудовых отношений. Достаточно много вопросов поступает и в связи с удаленной занятостью.

"Несмотря на снижение числа поступающих вопросов, горячая линия продолжает свою работу в круглосуточном режиме. Все, у кого возникают вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства, могут обратиться и проконсультироваться", – добавил глава Роструда.