https://ria.ru/20200714/1574313469.html
В Роструде рассказали о снижении числа обращений на горячую линию
Число обращений на горячую линию Роструда в июне снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем, она продолжит работать и после завершения пандемии,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:48
2020-07-14T09:48
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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https://ria.ru/20200630/1573671387.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Число обращений на горячую линию Роструда
в июне снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем, она продолжит работать и после завершения пандемии, сообщила пресс-служба ведомства.
"Порядка 30 тысяч телефонных обращений граждан, поступивших на горячую линию Роструда и инспекций труда, было обработано в июне. Таким образом число звонков снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем. Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации", - говорится в сообщении.
Согласно нему, круглосуточная горячая линия Роструда и инспекций труда, организованная в связи с коронавирусом, стала одним из наиболее востребованных каналов коммуникации. По словам главы ведомства Михаила Иванкова
, в пиковые дни количество консультаций достигало 6 тысяч в день.
В Роструде уточнили, что люди обращаются за консультациями по режиму работы, оплате труда, оформлению и переносу отпусков, расторжению трудовых отношений. Достаточно много вопросов поступает и в связи с удаленной занятостью.
"Несмотря на снижение числа поступающих вопросов, горячая линия продолжает свою работу в круглосуточном режиме. Все, у кого возникают вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства, могут обратиться и проконсультироваться", – добавил глава Роструда.
По его словам, горячая линия продолжит работать и после завершения пандемии.