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В Роструде рассказали о снижении числа обращений на горячую линию
Число обращений на горячую линию Роструда в июне снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем, она продолжит работать и после завершения пандемии,... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:48
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

В Роструде рассказали о снижении числа обращений на горячую линию

09:48 14.07.2020
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© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятостиСовещание в Роструде
Совещание в Роструде
© Фото : Единый портал Федеральной службы по труду и занятости
Совещание в Роструде. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Число обращений на горячую линию Роструда в июне снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем, она продолжит работать и после завершения пандемии, сообщила пресс-служба ведомства.
"Порядка 30 тысяч телефонных обращений граждан, поступивших на горячую линию Роструда и инспекций труда, было обработано в июне. Таким образом число звонков снизилось примерно в три раза по сравнению с апрелем. Всем обратившимся были предоставлены необходимые консультации", - говорится в сообщении.
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Согласно нему, круглосуточная горячая линия Роструда и инспекций труда, организованная в связи с коронавирусом, стала одним из наиболее востребованных каналов коммуникации. По словам главы ведомства Михаила Иванкова, в пиковые дни количество консультаций достигало 6 тысяч в день.
В Роструде уточнили, что люди обращаются за консультациями по режиму работы, оплате труда, оформлению и переносу отпусков, расторжению трудовых отношений. Достаточно много вопросов поступает и в связи с удаленной занятостью.
"Несмотря на снижение числа поступающих вопросов, горячая линия продолжает свою работу в круглосуточном режиме. Все, у кого возникают вопросы, связанные с соблюдением трудового законодательства, могут обратиться и проконсультироваться", – добавил глава Роструда.
По его словам, горячая линия продолжит работать и после завершения пандемии.
Сайт общероссийского центра занятости
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Михаил ИванковФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
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