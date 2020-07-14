В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло

"Шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло сохраняются. Россия намерена приложить для этого все усилия, побуждая партнёров к содержательной совместной работе по поиску путей деэскалации и защиты СВПД от нападок США", - говорится в заявлении министерства.