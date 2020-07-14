В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Шансы на возвращение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в устойчивое русло сохраняются, альтернатив ему нет, Москва будет побуждать партнёров к совместной работе для защиты плана от нападок США, говорится в заявлении МИД РФ к пятилетию заключения соглашения.
"Шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло сохраняются. Россия намерена приложить для этого все усилия, побуждая партнёров к содержательной совместной работе по поиску путей деэскалации и защиты СВПД от нападок США", - говорится в заявлении министерства.
"Он и сейчас не имеет альтернативы", - отмечает ведомство, добавив, что повестка противников СВПД ориентирована лишь на разрушение, в угоду своим амбициям они готовы нагнетать военно-политическую напряжённость на Ближнем Востоке и провоцировать кризис в СБ ООН в попытке решить свои предвыборные задачи.
"Пробуксовки и вызовы в осуществлении СВПД не умаляют его достижений", - подчеркнул российский МИД.
Москва также призвала всех партнёров по СВПД и членов ООН "проявить политическую волю и встать на защиту" плана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.