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В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло
Шансы на возвращение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в устойчивое русло сохраняются, альтернатив ему нет, Москва... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T10:03
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
иран
сша
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РИА Новости
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, сша, в мире

В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло

09:45 14.07.2020 (обновлено: 10:03 14.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Шансы на возвращение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в устойчивое русло сохраняются, альтернатив ему нет, Москва будет побуждать партнёров к совместной работе для защиты плана от нападок США, говорится в заявлении МИД РФ к пятилетию заключения соглашения.
США ранее вышли из ядерной сделки с Ираном, заявив о восстановлении санкций в отношении Тегерана, который в свою очередь объявил о приостановке выполнения обязательств в рамках соглашения.
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"Шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло сохраняются. Россия намерена приложить для этого все усилия, побуждая партнёров к содержательной совместной работе по поиску путей деэскалации и защиты СВПД от нападок США", - говорится в заявлении министерства.
"Он и сейчас не имеет альтернативы", - отмечает ведомство, добавив, что повестка противников СВПД ориентирована лишь на разрушение, в угоду своим амбициям они готовы нагнетать военно-политическую напряжённость на Ближнем Востоке и провоцировать кризис в СБ ООН в попытке решить свои предвыборные задачи.
"Пробуксовки и вызовы в осуществлении СВПД не умаляют его достижений", - подчеркнул российский МИД.
Москва также призвала всех партнёров по СВПД и членов ООН "проявить политическую волю и встать на защиту" плана.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Российской Федерации Казем Джалали
6 июля, 15:12
Посол Ирана предрек смерть СВПД в случае продления оружейного эмбарго
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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