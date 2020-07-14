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Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:25
министерство финансов сша
сша
в мире
экономика
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Доллар будет печататься до тех пор пока есть доверие,армия,и вера а обещания США.
27
Дефицит сша достигает рекорда каждый день последние 70 лет, что дальше? Будет расти. Что дальше? Нам что с того?
14
13
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
министерство финансов сша, сша, в мире, экономика

Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки

09:42 14.07.2020 (обновлено: 11:25 14.07.2020)
8929
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАмериканские доллары
Американские доллары
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина.
Это в два раза больше майского показателя и почти в десять раз превышает цифры за июнь прошлого года.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
13 июля, 16:19
Кудрин назвал нарастание госдолга США риском для развивающихся рынков
Кроме того, сокращение доходов бюджета в июне почти достигло размера дефицита за весь 2019 финансовый год.
Как отметили в казначействе, падение показателя связано с растущими расходами федерального правительства на борьбу с распространением коронавируса, а также с сокращением налоговых поступлений.
Ранее бывший глава Минфина Генри Полсон предупредил, что бесконтрольный рост госдолга и бюджетный дефицит могут лишить доллар привилегированного положения в качестве основной мировой резервной валюты.
Американские доллары
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268346346
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Министерство финансов СШАСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Доллар будет печататься до тех пор пока есть доверие,армия,и вера а обещания США.
14 июля, 10:04
Andrej Kozakov
1822113
Дефицит сша достигает рекорда каждый день последние 70 лет, что дальше? Будет расти. Что дальше? Нам что с того?
14 июля, 11:41
ODOR SCROTUM
600206
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