https://ria.ru/20200714/1574313285.html
Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Дефицит бюджета США в июне достиг рекордной отметки в 864 миллиарда долларов, следует из данных Минфина. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:42
2020-07-14T11:25
министерство финансов сша
сша
в мире
экономика
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https://ria.ru/20200713/1574285377.html
https://ria.ru/20200626/1573485364.html
Andrej Kozakov
Доллар будет печататься до тех пор пока есть доверие,армия,и вера а обещания США.
27
ODOR SCROTUM
Дефицит сша достигает рекорда каждый день последние 70 лет, что дальше? Будет расти. Что дальше? Нам что с того?
14
13
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов сша, сша, в мире, экономика