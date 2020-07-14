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Распространение нового коронавируса
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В детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса
Один ребенок заболел коронавирусной инфекцией в частном детском лагере в Кировской области, специалисты проверяют остальных детей и персонал на вирус, сообщили... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
кировская область
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353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), кировская область

В детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса

09:41 14.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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УФА, 14 июл - РИА Новости. Один ребенок заболел коронавирусной инфекцией в частном детском лагере в Кировской области, специалисты проверяют остальных детей и персонал на вирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области. В настоящее время один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционный госпиталь. У всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию, организовано круглосуточное медицинское наблюдение",- рассказали в минздраве области.
В ведомстве пояснили, что лагерь работает по заранее подготовленному плану, усилены противоэпидемические мероприятия, смена продолжается.
По последним данным управления Роспотребнадзора региона, в Кировской области зарегистрировано 3877 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 3046 человек, 47 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кировская область
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