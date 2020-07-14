В детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса

УФА, 14 июл - РИА Новости. Один ребенок заболел коронавирусной инфекцией в частном детском лагере в Кировской области, специалисты проверяют остальных детей и персонал на вирус, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области. В настоящее время один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционный госпиталь. У всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию, организовано круглосуточное медицинское наблюдение",- рассказали в минздраве области.
В ведомстве пояснили, что лагерь работает по заранее подготовленному плану, усилены противоэпидемические мероприятия, смена продолжается.
По последним данным управления Роспотребнадзора региона, в Кировской области зарегистрировано 3877 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 3046 человек, 47 пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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