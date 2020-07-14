В детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса

"Очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в одном из частных детских оздоровительных лагерей Кировской области. В настоящее время один ребенок с подтвержденным диагнозом COVID-19 и симптомами ОРВИ госпитализирован в инфекционный госпиталь. У всех находящихся на территории лагеря взяты мазки на новую коронавирусную инфекцию, организовано круглосуточное медицинское наблюдение",- рассказали в минздраве области.