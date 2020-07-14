https://ria.ru/20200714/1574313026.html
СМИ: импорт нефти в Китай в июне второй месяц подряд бьет рекорды
Китай увеличил импорт нефти в июне на треть в годовом исчислении, в результате показатель второй месяц подряд обновляет исторический рекорд, пишет агентство... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:38
2020-07-14T09:38
цены на нефть
китай
экономика
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, китай, экономика
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Китай
увеличил импорт нефти в июне на треть в годовом исчислении, в результате показатель второй месяц подряд обновляет исторический рекорд, пишет агентство Рейтер
со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Китай нарастил импорт нефти в июне до 53,18 миллиона тонн, что эквивалентно 12,9 миллиона баррелей в день. "Этот показатель легко побил предыдущий рекорд в мае в 11,3 миллиона баррелей в сутки и означает рост на 34% с 9,63 миллиона баррелей в сутки в июне 2019 года", - пишет агентство со ссылкой на статистику из КНР.
За первое полугодие 2020 года Китай импортировал в общей сложности 268,75 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 10,78 миллиона баррелей сырья в сутки. Это на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как пишет агентство, импорт растет на фоне стремления китайских нефтеперерабатывающих заводов купить сырье по выгодным ценам, которые обрушились в апреле из-за пандемии коронавируса. "Резервуары для хранения нефти в крупных портах почти заполнены, и представители портов и трейдеры ожидают, что скопление (танкеров в портах - ред.), вызванное рекордными поставками, сохранится до конца июля", - отмечает при этом агентство.
Аналитики считают, что в третьем квартале импорт нефти в КНР снизится, поскольку восстановление цен на нефть ослабляет спрос, а НПЗ сохраняют готовность к возможной второй вспышке коронавируса.
Импорт газа в КНР в июне, как трубопроводного, так и сжиженного (СПГ), составил 8,33 миллиона тонн, примерно на 11% превысив показатель годичной давности. По данным таможни, за первое полугодие импорт газа вырос на 3,3% и составил 48,36 миллиона тонн, пишет агентство.