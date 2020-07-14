Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574312929.html
Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы
Ледостойкая платформа "Северный полюс" готова на 45% и в ближайшие месяцы будет спущена на воду, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T11:49
россия
игорь шумаков
северный полюс (дрейфующая станция)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/33/1552553301_0:104:2248:1368_1400x0_80_0_0_5332b1115ad444630dae13db7cfe7b7b.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200620/1573243386.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/33/1552553301_0:104:2248:1368_1400x0_80_0_0_5332b1115ad444630dae13db7cfe7b7b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/33/1552553301_108:0:2108:1500_1400x0_80_0_0_738ae27d646d34b21b63f6cae97f3018.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155255/33/1552553301_358:0:1858:1500_1400x0_80_0_0_5fd401fdcf837d9802d80da244725684.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь шумаков, северный полюс (дрейфующая станция), общество

Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы

09:33 14.07.2020 (обновлено: 11:49 14.07.2020)
656
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Ледостойкая платформа "Северный полюс" готова на 45% и в ближайшие месяцы будет спущена на воду, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков.
В связи с изменением климата и таянием льдов ученые не могут использовать айсберги для дрейфа в Северном Ледовитом океане, поэтому было принято решение о строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс".
"К настоящему моменту готовность ледостойкой платформы составляет более 45%. Действительно, сроки строительства были несколько скорректированы в связи, в том числе, со сроками поставок основного судового оборудования. В ближайшие месяцы платформа должна быть спущена на воду, тогда же и станут известны окончательные даты завершения строительства", - сказал Шумаков.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - экономичный плавучий объект с уникальной формой корпуса, со встроенным научным оборудованием, лабораториями и средствами приема, обработки, оперативной передачи и обмена данными с научными центрами.
Читайте полный текст интервью >>
Атомный ледокол Ямал
20 июня, 20:56
Эксперт оценил защищенность России от удара через Северный полюс
2101201
Обсудить 0
РоссияИгорь ШумаковСеверный полюс (дрейфующая станция)Общество
Рекомендуем
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино
СМИ: импорт нефти в Китай в июне второй месяц подряд бьет рекорды
Арктика
Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике
Главный военно-морской парад
Первую тренировку военно-морского парада на Неве провели 20 судов
Растение
Новое экологически безопасное и эффективное удобрение создали в России
Американские доллары
Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Белка
В Колорадо нашли зараженную чумой белку
Золотые слитки
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене
В Росгидромете рассказали о ситуации с научным центром на Шпицбергене
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД оценили шансы на возвращение СВПД в устойчивое русло
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
В Крыму прокомментировали идею Киева о платформе по "деоккупации"
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа
Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане
Взрыв на пути российско-турецкого конвоя на трассе М4 недалеко от сирийского города Ариха в провинции Идлиб
Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Лента новостейМолния