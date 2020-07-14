Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы

В связи с изменением климата и таянием льдов ученые не могут использовать айсберги для дрейфа в Северном Ледовитом океане, поэтому было принято решение о строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс".

"К настоящему моменту готовность ледостойкой платформы составляет более 45%. Действительно, сроки строительства были несколько скорректированы в связи, в том числе, со сроками поставок основного судового оборудования. В ближайшие месяцы платформа должна быть спущена на воду, тогда же и станут известны окончательные даты завершения строительства", - сказал Шумаков.