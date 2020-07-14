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Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы
Ледостойкая платформа "Северный полюс" готова на 45% и в ближайшие месяцы будет спущена на воду, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:33
2020-07-14T11:49
россия
игорь шумаков
северный полюс (дрейфующая станция)
общество
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РИА Новости
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россия, игорь шумаков, северный полюс (дрейфующая станция), общество
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Ледостойкая платформа "Северный полюс" готова на 45% и в ближайшие месяцы будет спущена на воду, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Игорь Шумаков
.
В связи с изменением климата и таянием льдов ученые не могут использовать айсберги для дрейфа в Северном Ледовитом океане, поэтому было принято решение о строительстве ледостойкой платформы "Северный полюс".
"К настоящему моменту готовность ледостойкой платформы составляет более 45%. Действительно, сроки строительства были несколько скорректированы в связи, в том числе, со сроками поставок основного судового оборудования. В ближайшие месяцы платформа должна быть спущена на воду, тогда же и станут известны окончательные даты завершения строительства", - сказал Шумаков.
Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" - экономичный плавучий объект с уникальной формой корпуса, со встроенным научным оборудованием, лабораториями и средствами приема, обработки, оперативной передачи и обмена данными с научными центрами.