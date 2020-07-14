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В Колорадо нашли зараженную чумой белку
Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:27
2020-07-14T09:27
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РИА Новости
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колорадо, в мире
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.
"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", - сообщили власти.
Отмечается, что это первый подобный случай в округе.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии
в регионе, который граничит с Республикой Алтай
. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.