Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200714/1574312645.html
В Колорадо нашли зараженную чумой белку
Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон. РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T09:27
колорадо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_0:166:3065:1890_1400x0_80_0_0_517cb3cc15f9481f637e8e7b97d98681.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574079870.html
колорадо
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_0:166:3065:1890_1400x0_80_0_0_517cb3cc15f9481f637e8e7b97d98681.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_336:0:3065:2047_1400x0_80_0_0_9034c162b8dc954bcb8a34a22af2bafd.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156167/56/1561675652_706:0:2753:2047_1400x0_80_0_0_0dc51bb2c4cd8473b82aa974ff2e5fa2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
колорадо, в мире

В Колорадо нашли зараженную чумой белку

09:27 14.07.2020
1060
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБелка
Белка
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Белка. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Зараженная чумой белка обнаружена в американском штате Колорадо, говорится в заявлении депздрава округа Джефферсон.
"В субботу 11 июля тест белки, обнаруженной в городе Моррисон, дал положительный результат на чуму", - сообщили власти.
Отмечается, что это первый подобный случай в округе.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
Чума - острое инфекционное заболевание с высокой летальностью и заразностью. В природных очагах источниками инфекции - чумной палочки - являются в основном грызуны: сурки, суслики, белки, крысы, а переносчиками выступают блохи.
У Рыжиковых две свиньи
8 июля, 20:07
Болеют, но не COVID. Африканскую чуму нашли у самарских свиней
6010062
Обсудить 0
КолорадоВ мире
Рекомендуем
Врач в запотевших защитных очках
В Монголии подтвердили смерть подростка от бубонной чумы
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
Более 180 пациентов московского центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Арктика
Глава Росгидромета объяснил появление новых островов в Арктике
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Хабаровске возбудили дело после обнаружения тела пропавшего ребенка
Церемония закладки ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) Северный полюс проекта 00903
Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы
Американские доллары
Дефицит бюджета США достиг рекордной отметки
Нефтеперекачивающая станция №21 ОАО АК Транснефть в Сковородино
СМИ: импорт нефти в Китай в июне второй месяц подряд бьет рекорды
Золотые слитки
Доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Ташкент контролирует ситуацию после погрома согражданами на Амурском ГПЗ
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В детском лагере в Кировской области выявили очаг коронавируса
Ная Ривера
Звезду сериала "Хор" Наю Риверу нашли мертвой в озере
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
РБК: мировой лидер наружной рекламы ушел с российского рынка
Растение
Новое экологически безопасное и эффективное удобрение создали в России
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Чеченец извинился перед избитым им москвичом после вмешательства Кадырова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Кузбассе за сутки выявили 49 случаев коронавируса
07:17В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
07:10Ливень подтопил улицы в Иркутске
07:08Эксперты: женщины страдают метеозависимостью чаще мужчин
07:05Многодневные выборы в России будут идти без досрочного голосования
07:02Арест Фургала не отразится на работе завода "Амурсталь"
06:39В Германии за сутки выявили 351 случай коронавируса
06:18Число погибших от наводнений и оползней в Японии выросло до 76 человек
06:13Тимошенко заявила, что Украину отдают "международным спекулянтам"
06:06В Самаре ликвидировали открытое горение на складе
05:58В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
05:35Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга
05:26В столице Болгарии два полицейских пострадали при протестах
05:21Китай введет санкции в ответ на закон США "Об автономии Гонконга"
05:18Экс-генпрокурор США проиграл борьбу за место в сенате футбольному тренеру
05:15Мошенники в разгар отпусков предлагают кредитки на "выгодных условиях"
05:12New York Times перенесет часть гонконгского офиса в Сеул
04:35Археологи обнаружили жертву "загадочного" убийства 2000-летней давности
04:31США приравняли паспорта Гонконга к китайским
04:29Глава НАСА надеется на поддержку Россией лунной программы США
Лента новостейМолния